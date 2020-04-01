【新冠肺炎】消息：行政會議決定關閉卡拉OK及麻雀館等場所　最快今日公布詳情

▲ 多名專家都表示應該立即關閉卡拉OK等高風險處所。

新冠肺炎疫情未見平息，本港至今累計病例714宗，昨日更新增一個感染群組，有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK，當中5人確診；另外2人已送往檢疫中心，引起公眾關注現時限制聚集及規管餐飲業條例，令卡拉OK只受食肆條限制不需要關閉，而麻雀館仍然可以「4人打牌」，變成防疫大漏洞，增加社區感染風險。

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消息指，行政會議召開緊急會議討論關閉卡拉OK及麻雀館等14日，以堵塞現時條例的漏洞，同時也參考多名專家的意見，指有關場所屬於高風險地方，決定要關閉。消息指，不過有關措施最快今日公布詳情。

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根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》和《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，遊樂場所、公眾娛樂場所等六類場所在3月28日下午6時起關閉14日，六項指示規定食肆座位數目、枱與枱之間的距離、每枱入座人數、顧客在飲食期間以外須佩戴口罩、食肆須先為顧客量度體溫和提供消毒潔手液。

▲ 衞生防護中心指位於尖沙咀的卡拉OK 「RED MR」出現小型爆發。（梁偉榮攝）

根據條例，政府向飲食業界和表列處所發出指示，限制餐飲業務的運作，並要求表列處所關閉14日，卡拉OK不屬表列處所，無須關閉，但卡拉OK供應或售賣食物、飲品予顧客，屬於飲食業，因此須遵守為飲食業務而設的六項指示。

而現時部分食物業處所在《食物業條例》下無須領牌，如員工飯堂，但新規例適用範圍並不限於持牌食肆，而是適用於餐飲業務，凡售賣或供應食品、飲品的處所均須遵守，包括員工飯堂。

記者：伍瑋瑋、葉紹堅