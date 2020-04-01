【無賴大媽】沒戴口罩入快餐店被拒　大媽發爛渣狂罵職員：拖我出去呀

▲ 大媽沒戴口罩入快餐店被拒，發爛渣狂罵職員。

新冠肺炎疫情持續肆虐，政府日前對全港的食肆實施管制，客人進入食肆後須戴口罩及量體溫，惟有網民日前上載一段短片，一名大媽沒戴口罩入連鎖快餐店，被職員拒絕其進入後，竟發爛渣狂罵職員，其行徑引起網民熱議。

有網民前日（30日）在facebook群組「香港突發事故報料區」上載一條短片，指事發於當日早上8時15分，一名年長女子到深水埗一間連鎖快餐店時不戴口罩，

大媽一度辯稱忘記戴口罩

從短片可見，該名大媽沒戴口罩進入快餐店，有職員上前拒絕其進入。起初大媽辯稱忘記戴口罩，但之後就作出反擊，堅拒離開並狂罵職員，表示自己已進入店內，職員亦無辦法趕她走。

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期間該名大媽還非常無賴稱，

拖我出去呀！你報警啊！

大媽堅拒離開

其後有人稱要報警，大媽堅拒離開，更大聲斥「閂門呀、拉閘呀，做嚟做咩啫，咁鬼驚」，期間有食客指罵大媽，惟該片段未有拍到最後結果。

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網民斥大媽自私缺德

短片曝光後引起網民熱議，大批網民直斥該名大媽自私、缺德，倚老賣老，「沒戴口罩，正一自私精」、「倚老賣老老人家，我好尊重，但你都要自重才是！」；有網民稱，「若果真的冇口罩又想買嘢，應該禮貌問職員幫佢買外賣，而不是在店內大吵大鬧。」

責任編輯：羅嘉欣