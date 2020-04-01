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【開心速遞】《愛回家》大小姐被嘲謀大龍生身家　林淑敏委屈落淚騷喊功獲讚【有片】

娛樂 12:13 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

「大小姐」林淑敏向來都表現專業，秒哭一幕好評如潮。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一向深受觀眾歡迎，劇集除不時釋出笑彈外，間中也偶有催淚彈放送。昨晚（31日）《愛．回家之開心速遞》的劇情講大龍生（羅樂林飾）患病入院，並因腳甲倒生問題感不舒服，但在場的所有家人都無人願意為他修剪。

孝順女大小姐龍力蓮（林淑敏飾）知道爸爸身體不適入院，便假扮清潔工進病房照顧他，既為他剪腳甲，又買生煎包。但卻被Jenny（陳偉琪飾）拆穿，並指她為分身家才現身照顧爸爸。

大小姐扮清潔工照顧大龍生。（電視截圖）

不甘受屈的大小姐質問爸爸：「我唔介意佢哋點睇我，但原來連你都係咁睇我？」並指既然對方已判她死罪，她再解釋都無用便轉身離去。

大小姐回到好爸Bar後，情緒爆發淚流滿面控訴為何龍家的其他人都如此黑心，全都想爸爸死然後可以分身家。

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林淑敏在好爸Bar內演技大爆發。（電視截圖）

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大小姐好演技

林淑敏演大小姐時的一秒落淚演技非常出色，令觀眾看到她含冤受屈都感心痛，盡展「最佳女配角」的非凡實力。

自2017年《愛．回家之開心速遞》播出以來，林淑敏所演的大小姐一角形象潑辣但搞笑，加上她與送水輝（許家傑飾）的苦戀，一直都是劇中人氣高企的角色。

林淑敏更憑此角在2017年及2018年的《萬千星輝頒獎典禮》中成「最佳女配角」大熱，雖然2017年敗給朱晨麗。

在2018年林淑敏終於奪獎，得到廣大觀眾認同，人氣再度急升

林淑敏默默耕耘

林淑敏自2000年參加香港小姐競選入行，初期擔當的都是不起眼的配角，如妓女、女友、情婦、二奶等負面角色或閒角。但林淑敏憑住對演藝的熱盛，仍然默默耕耘地演好每一個角色。

大小姐與送水輝的感情線一向非常受歡迎。（Instagram圖片）

直至10年代開始，她先後在《衝呀！瘦薪兵團》、 《幸福摩天輪》及 《On Call 36小時II》中有亮眼演出，受觀眾注目。

至《愛．回家之開心速遞》演技得到觀眾認同，成功入屋，林淑敏人氣急升，成為《開心速遞》的台柱之一。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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