科技券資助項目比例調高至75% 申請者資助上限加碼至60萬元 社會 11:46 2020/04/01 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 政府推出「科技券」優化措施。（經濟日報資料圖片） 創新科技署今日（1日）推出「科技券」優化措施，政府資助每個「科技券」以進一步協助企業和機構利用科技改善業務運作和提升競爭力，即日起政府資助每個「科技券」項目的比例會由三分二提高至四分三，每名申請者的資助上限由40萬元增加至60萬元，而獲批項目的數目上限亦由4個增加至6個。 創新科技署指，「創新及科技基金」下的「科技券」旨在資助本地企業和機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。 記者：陳曉瑩 相關文章 【財政預算案2020】莫乃光認同科技券加碼「落地」 建議政府透過網上銀行派1萬元 18:22 2020/02/26 【財政預算案2020】莫乃光認同科技券加碼「落地」 建議政府透過網上銀行派1萬元 科技券資助項目可獲預先放款25% 12月初起生效 18:04 2019/11/28 科技券資助項目可獲預先放款25% 12月初起生效 【財政預算案2019】科技券恆常化 業界：料中小企申請增加 18:44 2019/02/27 【財政預算案2019】科技券恆常化 業界：料中小企申請增加 創新科技署 科技券