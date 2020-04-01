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科技券資助項目比例調高至75%　申請者資助上限加碼至60萬元

社會 11:46 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

政府推出「科技券」優化措施。（經濟日報資料圖片）

創新科技署今日（1日）推出「科技券」優化措施，政府資助每個「科技券」以進一步協助企業和機構利用科技改善業務運作和提升競爭力，即日起政府資助每個「科技券」項目的比例會由三分二提高至四分三，每名申請者的資助上限由40萬元增加至60萬元，而獲批項目的數目上限亦由4個增加至6個。

創新科技署指，「創新及科技基金」下的「科技券」旨在資助本地企業和機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。

記者：陳曉瑩

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