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草間彌生著名裝置展免費網上睇　《Infinity Mirrored Rooms》感受聲與光衝擊

休閒 13:02 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

草間彌生的大型裝置作品《Infinity Mirrored Rooms》現時可於The Board IG上以影片形式觀看。（相片：The Board IG）

受新冠肺炎疫情影響，許多博物館都改以免費線上觀看，齊齊留家抗疫。洛杉磯最紅的美術館The Board近日亦因疫情閉館，並將國際知名藝術家草間彌生最受歡迎的大型裝置《Infinity Mirrored Rooms》以影片形式線上開放給大眾欣賞。

《Infinity Mirrored Rooms》是平面作品《Infinity Net》的立體化。（相片：The Board官網）

草間彌生最為人熟悉的是其波點作品，如波點南瓜。而自小受幻覺影響的她，創作可謂其個人救贖及安撫情緒的方式，在重複繪畫的過程中，闡述了個人的內心世界。

草間彌生最為人熟悉的波點南瓜曾於添馬公園展出。（馬會圖片）

草間彌生早年以平面作品《Infinity Net》成名，後來由此發展出大型裝置作品如《Infinity Mirrored Rooms》等。

《Infinity Mirrored Rooms》是充滿鏡子、不斷閃爍的LED燈及音樂的房間，觀眾進入作品後便會置身於密封空間，感受聲音與燈光的衝擊或其帶來的平靜。

「Longing for Eternity」見首不見身，讓人思考甚麼才是永恆。（相片：The Board）

於2015年9月成立的The Broad，由於免費入場以及收藏了草間彌生的兩件迄今最大型的《Infinity Mirrored Rooms》作品，開幕後旋即爆紅，門票更需提前數個月網上預訂，館方更規定每人只可在《Infinity Mirrored Rooms》內逗留45秒。

The Board美術館外形前衛。（相片：The Baord IG）

然而受疫情影響，The Broad也宣告閉館。但館方在IG上表明：「希望觀眾透過在草間彌生《Infinity Mirrored Rooms》的精神中體驗身臨其境的光與聲環境，並藉此機會深入了解草間彌生探索永恆的精神層面。」因而推出了長達14分30秒的影片供人線上瀏覽。

記者：陸明敏

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