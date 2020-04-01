  • 21°C
香港時間 : 2020401日 (三) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】13歲男童染疫家人不得探望孤獨離世　成英國最年輕新冠肺炎死亡病例

親子 12:19 2020/04/01

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

英國一名13歲男童感染新冠肺炎離世，成為英國最年輕死亡病例。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，歐美疫情持續處於嚴峻狀態，截至3月31日英國有2.5萬人確診，當中1,789人死亡。近日英國一名13歲男童感染新冠肺炎離世，成為英國最年輕死亡病例。

生前健康突染疫亡

據英國《每日郵報》報道，本周一（30日）來自倫敦布里克斯頓（Brixton）的13歲男童Ismail Mohamed Abdulwahab因感染新冠肺炎，於倫敦國王學院醫院（King's College Hospital）病逝。為免家人感染致命病毒，他們都不得探望Ismail，男童最終只能孤獨離世。

他的家人在一則聲明中指男童出現呼吸困難的症狀，因而被送到國王學院醫院。家人表示︰

他被戴上呼吸機，然後陷入昏迷狀態，難過的是他最終死亡。據我們所知，他沒有潛在的健康問題，我們對他的離世感到震驚。

【BB確診亡】美國首宗嬰兒死亡病例全球罕見　未滿1歲嬰染新冠肺炎病逝

剛經歷父親癌逝之痛

男童最近才經歷喪父之痛，父親因不敵癌魔病逝，現在又到男童遭逢不測，為家庭帶來沉重的打擊。由於家人過度悲傷，他們並不會發放男童生前的任何照片。

Ismail的姊姊於當地學院Madinah College任職，校方為其弟開設籌款平台，以籌募Ismail的喪葬費，目標籌款額為4千英鎊（約3.9萬港元）。

院長Mark Stephenson透露，Ismail的遺體有待驗屍，或許由於他的年齡還很小，且沒有潛在的疾病問題。不過，因他的死因已轉交死因裁判官決定，校方不便作進一步評論。

更多兒童確診報道，即睇︰

【英國疫情】出生數分鐘即確診　倫敦新生嬰成全球最年輕感染個案

【美國疫情】7個月大男嬰成美最年輕感染者　媽媽心痛籲留家避疫：病毒不是在開玩笑

責任編輯︰駱秀玲

家庭關係 健康問題 疫情 新冠肺炎 英國

最高瀏覽

【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
13:46 2020/03/31
【光天化日】疫情下海灘上搭設帳篷 男女赤裸身體親密互動被人偷拍
【口罩供應】BFE98%+ PFE95% + VFE98% 觀塘企業98元發售每盒50個外科口罩
11:56 2020/03/31
【口罩供應】BFE98%+ PFE95% + VFE98% 觀塘企業98元發售每盒50個外科口罩
【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】
10:57 2020/03/31
【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】