【英國疫情】13歲男童染疫家人不得探望孤獨離世　成英國最年輕新冠肺炎死亡病例

▲ 英國一名13歲男童感染新冠肺炎離世，成為英國最年輕死亡病例。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，歐美疫情持續處於嚴峻狀態，截至3月31日英國有2.5萬人確診，當中1,789人死亡。近日英國一名13歲男童感染新冠肺炎離世，成為英國最年輕死亡病例。

生前健康突染疫亡

據英國《每日郵報》報道，本周一（30日）來自倫敦布里克斯頓（Brixton）的13歲男童Ismail Mohamed Abdulwahab因感染新冠肺炎，於倫敦國王學院醫院（King's College Hospital）病逝。為免家人感染致命病毒，他們都不得探望Ismail，男童最終只能孤獨離世。

他的家人在一則聲明中指男童出現呼吸困難的症狀，因而被送到國王學院醫院。家人表示︰

他被戴上呼吸機，然後陷入昏迷狀態，難過的是他最終死亡。據我們所知，他沒有潛在的健康問題，我們對他的離世感到震驚。

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剛經歷父親癌逝之痛

男童最近才經歷喪父之痛，父親因不敵癌魔病逝，現在又到男童遭逢不測，為家庭帶來沉重的打擊。由於家人過度悲傷，他們並不會發放男童生前的任何照片。

Ismail的姊姊於當地學院Madinah College任職，校方為其弟開設籌款平台，以籌募Ismail的喪葬費，目標籌款額為4千英鎊（約3.9萬港元）。

院長Mark Stephenson透露，Ismail的遺體有待驗屍，或許由於他的年齡還很小，且沒有潛在的疾病問題。不過，因他的死因已轉交死因裁判官決定，校方不便作進一步評論。

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責任編輯︰駱秀玲