【疫情下裁員】公司裁走育兩孩45歲單親媽　善心同事願代替︰遣散我吧

▲ 疫情下影響民生，有公司計劃裁走一名育有2孩的中年單親媽媽，有同事願為保護她犧牲自己。

新冠肺炎疫情全球大流行，持續影響民生各行各業，不少公司選擇8折出糧、要員工放無薪假，有的更選擇裁員。台灣有名女網民發帖指公司需裁員，其部門一位單親媽媽中年婦在裁員名單內，女網民擔憂同事中年失業難再找工作，加上獨自照顧2孩生活艱苦，決定提出代同事被遺散，希望同事能保著份工。

於3月31日，在Facebook群組「爆怨公社」有名女網民發帖分享職場經歷，她有感為保護同事而犧牲自己被裁員的決定是否不正確。她帖文附了一張訊息對話記錄截圖，是跟同事的對話內容，對方連續打了多段文字︰

我剛跟經理討論過，公司不放無薪假，但各部門將會資遣1人，妳們部門資遣名單是xxx。（名字被遮）

善心同事甘願代替被裁

女網民收到有關訊息後，回覆︰

xxx（名字被遮）一個人要養2個小孩，而且她都已經34歲了，若被資遣是要她上哪找工作。不然資遣我吧！

她有感而發表示理解到現在大環境不佳，公司營運受影響，但許多家庭都是靠一份薪水維持生活。

尤其是中年失業的心情更是難以言喻……希望企業還是能多照顧一下員工。唉！

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網民大讚善良暖心

帖文附有hashtag「我這麼做是不是很傻？」，雖然未知該女網民及中年同事最後的結果如何，但可見她有質疑自己的做法。有關帖文發布了半天左右，有1萬6千名網民關注，2千多名網民反留言。

大部分網民大讚她好人有好報、非常善良，感謝她的暖心舉動，留言︰「妳很棒，這個社會就是因為有妳這種人，才顯得溫暖可貴」、「妳的犧牲讓一個有小孩的家庭暫時不用煩惱金錢」及「妳當老闆一定是好老闆」，更有網民問︰「要來我公司上班嗎？」

另一方面，有不少網民表示公司會將2位皆遣散，可能得不償失，有網民中肯地表示︰「對於那位老員工來說，你很善良；對於那間公司來說，多資遣一個而已……你走後她還是會在（裁員）名單裡。」

本港亦有一家5口，全家人現時「被逼」處於失業狀態，要不沒有工作，要不被僱主安排放無薪假，擔心不知道何時才能復工。詳情即睇【下一頁】

責任編輯︰王俊賢