【齊心抗疫】男子醫院外隔窗舉紙牌　淚流感謝醫護拯救妻子性命

▲ 男子醫院外隔窗舉紙牌,淚流感謝醫護拯救妻子性命。

新冠肺炎疫情肆虐全球,各地前線醫護人員為抗疫都疲於奔命。近日,美國一名護士於社交平台上分享,指一名男子前來醫院,隔著玻璃窗舉牌向醫護人員送上謝意,感謝他們拯救了妻子的性命,照片感動大批網民。

日前,美國新澤西州莫里斯敦醫療中心(Morristown Medical Center)護士Allison Swendsen分享一張照片,指在工作期間,聽到敲打窗戶的聲音,隨後看到一位男士站在醫院玻璃窗外,舉著一塊紙板,上面寫著:「Thank You all in emergency for saving my wife's life. Love you all.(謝謝你們在危機關頭拯救了我妻子的性命,我愛你們)」。

【抗疫前線】確診病人急增1天曾收38症 東區醫院醫護哽咽:沒有一刻停歇【有片】

Allison隨後透過門縫與該名男子對話,詢問他妻子的情況,男子當時淚流滿面地表示,太太請情況很好,已經可以出院回家,又讚揚醫護「你們都很了不起」。

Allison表示自己不認識該名男子,亦不認識他的太太,但拯救生命正正是醫護的職責所在,這亦是她13年以來堅持工作的原因和動力。

儘管這個時期很艱難,但相信我們能一起度過。

帖文引起網上熱議,許多網民紛紛留言感謝醫護為抗疫付出的努力,並讚揚他們「勇敢、專業」,「謝謝你們所做的一切,並每日冒著生命危險在前線抗疫,你們是真正的英雄」、「願上帝保佑所有的醫護英雄」、「希望讓更多人知道,醫護人員是多了不起」。

【抗疫前線】《鏗鏘集》直擊東區醫院抗疫日與夜 前線醫生每天僅回家2小時:最享受這段時間【有片】

【BBC直擊】意大利醫護捨棄休息時間自願OT 80後急症科醫生感染卧床插管

責任編輯:羅嘉欣