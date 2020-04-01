【齊心抗疫】男子醫院外隔窗舉紙牌　淚流感謝醫護拯救妻子性命

▲ 男子醫院外隔窗舉紙牌，淚流感謝醫護拯救妻子性命。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地前線醫護人員為抗疫都疲於奔命。近日，美國一名護士於社交平台上分享，指一名男子前來醫院，隔著玻璃窗舉牌向醫護人員送上謝意，感謝他們拯救了妻子的性命，照片感動大批網民。

日前，美國新澤西州莫里斯敦醫療中心（Morristown Medical Center）護士Allison Swendsen分享一張照片，指在工作期間，聽到敲打窗戶的聲音，隨後看到一位男士站在醫院玻璃窗外，舉著一塊紙板，上面寫著：「Thank You all in emergency for saving my wife's life. Love you all.（謝謝你們在危機關頭拯救了我妻子的性命，我愛你們）」。

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Allison隨後透過門縫與該名男子對話，詢問他妻子的情況，男子當時淚流滿面地表示，太太請情況很好，已經可以出院回家，又讚揚醫護「你們都很了不起」。

Allison表示自己不認識該名男子，亦不認識他的太太，但拯救生命正正是醫護的職責所在，這亦是她13年以來堅持工作的原因和動力。

儘管這個時期很艱難，但相信我們能一起度過。

帖文引起網上熱議，許多網民紛紛留言感謝醫護為抗疫付出的努力，並讚揚他們「勇敢、專業」，「謝謝你們所做的一切，並每日冒著生命危險在前線抗疫，你們是真正的英雄」、「願上帝保佑所有的醫護英雄」、「希望讓更多人知道，醫護人員是多了不起」。

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責任編輯：羅嘉欣