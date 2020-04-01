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【新冠肺炎】零售業受重挫業界籲業主減半租　議員倡政府提供稅款抵免

社會 12:19 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

本港今年2月零售總銷貨價值按年大跌逾4成。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情重挫本港零售業，昨日（3月31日）公布的2月零售總銷貨價值按年大跌44%。業界指，目前經營困難，情況比沙士時更嚴重，已出現裁員潮，冀業主減租；立法會議員則倡政府提供稅款抵免。

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香港零售管理協會主席謝邱安儀在一個電台節目中表示，早前已估算今年上半年的零售總銷貨價值跌幅大約會在3至5成之間，未來會否持續下跌，要視乎去年的基數及疫情持續多久。她形容，跌幅由去年的社會事件開始，延續至現在，令業界經營困難，情況比沙士時更嚴重，不少僱主已要求員工放無薪假甚至裁員。

謝邱安儀指，雖然部分業主有減租，但減幅最多1至2成，她呼籲業主考慮減一半租，並維持到最少今年6月，否則不少業界員工飯碗難保，亦會影響整體經濟。

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實政圓桌立法會議員田北辰在另一個電台節目指，本港零售業受到前所未有打擊，2月份生意額比去年同期跌2成，3月更加跌8成，若疫情惡化，政府實施「禁足令」，零售業情況將會更差。他認為政府呼籲式建議商戶業主減租，做法「有姿勢冇實際」，建議政府可提供3倍稅款抵免，鼓勵業主減租。

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【冰封旅業】零售業生意難做 商戶上下各有心聲 

記者：陳曉瑩

電台節目 疫情 零售 立法會 田北辰 香港零售管理協會 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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