【BB戴口罩】托兒所教BB戴口罩挖洞遮臉恐窒息　醫生︰1歲以下BB不適合戴口罩

▲ 有托兒所教BB戴口罩挖洞遮臉，醫生表示有窒息風險。

在新冠肺炎全球大爆發下，全民都要戴上口罩，連幼兒都要學戴。不過，台中一家托兒所用奇特方式教導，在10多名BB的臉上以成人口罩整個覆蓋，只在眼部挖出兩個洞。托兒所職員將有關相片上載至facebook後捱轟，被斥教壞小孩，更恐怕有窒息風險。

據台灣傳媒報道，台中一家私立托兒所在facebook專頁上載了10多名嬰幼兒戴口罩相片，帖文還寫上「忍者龜防疫小隊，GO！GO！GO！出動囉…再也不怕新冠肺炎囉！」還註有hashtag「口罩要戴好戴滿」，引起網民譁然。

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從照片中所見，嬰幼兒僅約半歲大，仍在學坐椅上學坐，更有BB躺在地上，全部都被戴上剪了兩個洞的口罩遮蓋全臉，看起很可愛，但網民一面倒批評托兒所缺乏意識，有機會令BB窒息，「無聊當有趣」。

托兒所其後在專頁發聲明解釋，這只是一個BB體驗戴口罩活動，戴上口罩的時間僅是幾秒至兩三分鐘，老師們亦全程陪伴BB留意身體狀況，而且已得到家長同意。

在活動課程的安排上，BB班的家長也理解活動的目標及動機，也覺得很有意義，也很可愛哦。

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托兒所職員亦接受台媒訪問解釋，他們為BB戴口罩時，沒有壓緊口罩上方的金屬條，還為挖洞辯稱︰

挖兩個洞是有充分空間給他們呼吸，整個試戴過程只有兩三分鐘，讓寶寶體驗一下，為家長拍照留念而已。

專科醫生︰戴口罩不能遮擋眼睛

香港兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工指出，用成人口罩戴在幼兒臉上並不恰當，或有機會影響呼吸，而市面上都有較小的口罩尺寸適合1至2歲嬰幼兒使用，但1歲以下嬰幼兒則不適合戴口罩，以免引致窒息。

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何醫生續稱，選購兒童口罩要選擇貼面的，而且能完全掩蓋口鼻，不能遮擋眼睛，太大或太小都不適合，以免病毒進入口罩內；家長亦需不時查看小朋友戴口罩的情況，檢查有否走位。

家長身教戴口罩最有效

要教導幼兒戴口罩，何醫生指家長老師身教最重要，當孩子見到人人都戴，就會自自然願意戴口罩。「小朋友戴口罩需要訓練，可以先在家讓他們戴口罩熟習一下。」

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責任編輯︰林綺玲