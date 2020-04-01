【兒童防疫】本港40日大男嬰被抱後確診　兒科醫生：可能患者有打噴嚏

▲ 今日本港出現一宗僅40日大的BB確診新冠肺炎，有兒科醫生建議，家長應避免讓陌生人接觸孩子。

新冠肺炎病毒防不勝防，今日一名40日大的男嬰確診（第757宗），出現了發燒等症狀，相信曾被一名酒吧群組確診者抱過而受感染。男嬰現留醫伊利沙伯醫院，情況穩定。

本港兒科專科醫生劉成志估計，約1個月大嬰兒確診，應與確診者有親密接觸，透過飛沫傳染，

可能患者有打噴嚏，又或摸過自己的眼口鼻，再用手摸小朋友，都有機會令小朋友感染。

究竟年幼的嬰幼兒應該如何防疫？

1. 避免陌生人接觸孩子

嬰幼兒難以自我防疫，只能靠身邊的人做好防疫工夫。劉成志指出，家長應減少讓親友探望，避免陌生人接觸孩子。

外國不時發生有患唇瘡的成年人，親吻嬰兒引發孩子腦膜炎而死亡的個案，其實都是因接觸而感染。

2. 照顧者做好保護

本港兒科專科醫生張傑亦指出，嬰幼兒防疫須靠「專人服侍制」，盡量集中少量的人直接照顧，而照顧者必須做足百分百保護，每次接觸小朋友前都要做好雙手清潔、衣服要乾淨，如果有病徵就不要接觸孩子，平日亦不要隨便親吻孩子。

如果因為自己工作關係或生活方式原因，有機會是高危的話，就索性暫時不要見孩子。

家長外出回家前，應做好5大步驟才可接觸小朋友，即睇：【口罩防疫措施】家長免帶病毒惡菌入屋 入屋接觸小朋友前防疫五部曲

3. 外出用BB車水擋

兩位醫生均提醒，家長應盡量避免帶孩子出外，留在家中減少感染的風險。萬一無可避免要出外，應與人群相隔最少2米以上，年幼的孩子難以戴口罩，因此BB車要用水擋，阻擋飛沫和病毒。只要照顧者做好防疫，相信小朋友就能安全。

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責任編輯：林愛娜