【滙豐取消派息】網民二次創作歌曲引起共鳴　「無法可收息的一對手」

▲ 網民創作「滙豐版」《真的愛你》歌曲，其中一句為「無法可收息的一對手」。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，歐洲央行呼籲銀行在10月1日前不應派發2019年度及2020年度股息，同時不應作股份回購。滙豐控股 （00005） 和渣打集團 （02888） 股價連日偏軟後，滙豐及渣打同時宣布不派息，兩者股價急跌。滙豐更跌穿40關，低見39.8元，有關消息可以對股民一大打擊。

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不少香港人都鍾情滙豐，面對今次的疫境，網民也發揮創意自娛一番，在網上廣傳二次創作著名樂隊Beyond的金曲《真的愛你》，有關二次創作的歌曲有趣，內容如下：

無法可收息的一對手，滙豐股價永遠在背後，縱使青姐始終關注，不懂分析太內疚。 沉醉於低吸她不讚賞，理想的價卻永遠地折讓，決心衝開心中掙扎，今天All in報答。 即使股價插痛我的心，很想看到你我仍然未退場，是你多麼高息的匯豐，教我堅毅望著錢路，始終有派息，不必放棄。

有不少股民表示「看到歌詞已經識得唱」，又形容歌曲歌詞唱出心聲，更融入資深股評人胡孟青（青姐）的意見，可以說是「抗疫神曲」之一。

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責任編輯：伍瑋瑋