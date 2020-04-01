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【機場特警】蔡思貝操肌增至110磅做大隻女　Sisley練跑好手曾參賽半馬

娛樂 13:24 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

蔡思貝為拍攝《機場特警》增至110磅。

TVB新劇《機場特警》本周首播，女主角蔡思貝（Sisley）於劇中飾演「辛仔」辛凱晴一角，短髮造型配爽朗個性令她與同劇的靚湯湯洛雯各有特色。蔡思貝透露為角色特意增加10磅，且努力訓練令自己變成大隻女。

《機場特警》一眾演員近日忙於為新劇造勢，Sisley於宣傳活動上表示為角色增10磅：「當時希望大隻一些有多些肉，現在回落到100磅。」當時在旁的靚湯則自嘲指：「我6年班已過110磅，個頭都30磅啦！」她又謂：「最肥時有兩個蔡思貝那麼重。」

蔡思貝於《機場特警》飾演辛仔一角。（《機場特警》劇照）

蔡思貝挾持戲份氣槍「走火」險失聰，詳情請睇：https://bit.ly/2UUa0gy

熱愛運動的Sisley不時努力操練，並於社交平台跟大家分享成果。

Sisley跟吳師傅練跑十多年的，二人齊齊於2018年成功挑戰半馬，做出1小時47分55秒，比賽前的目標時間快兩分鐘，十分厲害！

蔡思貝空閒時便會做運動。（蔡思貝IG圖片）

現年29歲的Sisley於2013年參選《香港小姐競選》奪亞軍後，以旁聽生身份參與第27期無綫電視藝員訓練班入行，並主力往戲劇類發展。

短短兩年便擔正成劇集《衝線》女主角，除了正在播放的《機場特警》外，Sisley仍有兩套未出街的劇集，分別為《使徒行者3》和《踩過界II》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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