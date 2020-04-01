青衣海面近西錨地發現男浮屍　消防撈起送返岸調查死者身分

▲ 青衣昂船洲對開西錨地海面發現男浮屍。(香港經濟日報資料圖片)

今日(4月1日)早上7時許，警方接報在青衣昂船洲對開西錨地海面，發現一具人型屍體，警方水警輪及消防船駛至，在離岸2海里尋獲一名男子，在海面載浮載沉，消防人員將男子撈起後，證實已明顯死亡，毋須送院，及後送返中環消防船碼頭，續調查事主身分。

警方指，在死者身上沒有檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。男死者年約30至40歲，身高約1.7米，被發現時沒有穿上衣，下身穿藍色運動長褲及白色運動鞋，左肩有紋身。

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：廖傑堯