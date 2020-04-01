【慘戴綠帽】新婚夫婦準備迎接愛女出生　警察突捉走孕妻驗DNA驚揭未成年性侵案

▲ 英國一對新婚夫婦準備迎接愛女出生時，警察突然上門捉走懷孕妻子強制驗DNA，揭發性侵案件。

不少人以為驚奇的出軌情節只有電影中才會出現，但原來現實中的情侶關係更曲折離奇！英國日前有一宗離奇案件，一對新婚夫婦正準備迎接孩子的出生，沒想到這時警察突然上門捉走懷孕妻子，並強制進行DNA檢測，揭發肚中孩子的爸爸另有其人，慘被妻子派綠帽。妻子性侵男童一案近日審判。

據英國《太陽報》報道，21歲丈夫Daniel Robbins原本與20歲新婚妻子Leah Cordice過著幸福的生活，準備成為新手爸爸的他，為即將來臨的新生命積極張羅各項用品，每天想著以後一家三口的溫馨畫面，沉浸在幸福的氛圍當中。

豈料，警察在某天突然上門，並將妻子逮捕及強制為他們進行親子鑑定，驚訝發現即將出生孩子的生父，竟是一名13歲少年。

二人曾分手 女子色誘13歲男童

Daniel得知結果後晴天霹靂，回想當年讀大學認識Leah，二人迅速成為情侶，愛得火熱。但在2017年1月，二人發生激烈爭執，短暫分手，當時Leah曾到一名十多歲男孩的家中擔任保母。經調查發現，Leah竟以玩電子遊戲作為藉口，色誘年僅13歲的少年發生性關係。

DNA檢測結果 證女兒非親生

Leah與這名13歲少年發生性關係後數周，她告訴Daniel自己懷孕，而Daniel相信自己是孩子的爸爸，因此堅持在孩子出生前結婚，在同年5月拉埋天窗並準備迎接小生命。

然而，Leah在懷孕過程中，仍不斷發短訊勾引少年。直到DNA檢測結果出爐，Daniel才得知妻子肚中的女兒並非自己親生，頓時感到失去一切。

以炸魚薯條引誘男童見面

少年向警方坦承，當時每個月受Leah性虐待2至3次，並向他發送很多讚美的短信，稱他很可愛，並以炸魚薯條引誘見面向他示愛。而當時Daniel與Leah已經復合。Daniel心碎表示，

本來一切都很美好，我有一份收入穩定的工作、一個美滿的家庭生活，並將有一個可愛的女兒，突然間一切都被帶走了。

Leah目前正面對3項對未成年性侵罪。不過，Daniel仍相信Leah並非壞人，亦擔心她會受到牢獄之災。但女兒不是自己親生，令他感到十分遺憾。

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