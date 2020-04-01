【On Call 36小時II】莊錠欣演朱千雪繼女潛質早現　Elkie衝出香港成韓團偶像

▲ 莊錠欣由童星躍升為韓國女團領唱者。

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，當年除了一眾女神朱千雪、岑麗香、王君馨吸睛外，在劇中飾演吳啟華女兒「Yannis」的莊錠欣（Elkie）同樣令人留下深刻印象。劇集2013年播出，事隔7年，莊錠欣已由TVB童星銳變成韓國女團CLC成員之一。

劇中，莊錠欣飾演吳啟華的女兒Yannis。她患有心藏病，而且性格刁蠻任性，當年只有15歲的莊錠欣演技自然，成功演活角色，馬國明更大讚這位小妹妹乖巧和勤力。

▲ 莊錠欣與馬國明在《On Call 36小時II》有對手戲。( 影片截圖）

港姐李雪瑩人氣一度比鍾嘉欣高 34歲辣媽靠2招保纖腰，詳情請看：https://bit.ly/2UPC0lO

日前一集《On Call 36小時II》，莊錠欣演的Yannis，在醫院向馬國明訴病情，之後她並以一曲《I Wiil Always Love You》表心聲，當時僅15歲的Elkie，已把難度甚高的原曲唱出神髓。

跟朱千雪的緣份

莊錠欣與朱千雪於2013年合作劇集《On Call 36小時II》而相識，當時Elkie在劇中是Lokman（吳啟華飾）的女兒Yannis，朱千雪則演Lokman的女朋友向芊兒。劇中的向芊兒與Lokman的感情得以展開，也是由Elkie演的Yannis撮合。

▲ 莊錠欣與朱千雪曾於《On Call 36小時II》演「母女」。（取自IG）

莊錠欣與朱千雪兩人在《On Call 36小時II》勉強算是演「母女」，不過二人實際年齡只相差10歲，故兩人戲內戲外也甚為老友。

早前朱千雪重遇已長大成大的Elkie，二人更「母女相認」，把合照放上IG，惹來一片集體回憶。

莊錠欣由童星到韓國女團成員

Elkie早於2009年便為TVB拍攝劇集，是香港常見的童星之一。她的代表作包括：《富貴門》、《On Call 36小時II》及《老表，你好hea！》。

▲ 莊錠欣為韓國女團CLC成員之一。（取自IG)

朱千雪演莊錠欣後母 千雪BB有觀眾緣卻未被重用，詳情請看：https://bit.ly/2WX9YXZ

2015年，韓國經紀人公司Cube娛樂在海外公開選秀，Elkie憑精湛的歌舞藝，成功獲取錄為練習生。2016年，Elkie加入已出道的女團CLC，成為組合的領唱。由於Elkie為香港人，精通中英普韓4種語言，有時也會為團員做翻譯。

加入CLC四年，Elkie正被公司力捧，除組合活動外，2018年，她也有單飛出個人歌曲，並親自參與作曲填詞，非常有才華。

另外，Elkie雖以歌手身份出道，但她也沒有忘記做演員的初衷。

2018年，她參演韓國電視劇《富家公子》，做留學生王夢夢一角。劇中，她更以流利的韓文演戲，盡顯多方才華。