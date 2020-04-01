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【停課不停學】港大醫學院創作抗疫填色紙　親子齊學習抗疫知識【內附下載填色紙連結】

社會 13:18 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

（網上圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，復課無期，小朋友長期閒在家中怎算好？相信不少家長最近都要絞盡腦汁、費煞思量為子女安排家中活動。有見及此，港大醫學院在社交台上分享了幾款「抗疫填色紙」，讓小朋友發揮創意、開心上色之餘，同時學習正確的抗疫知識，實踐停課不停學！

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首輪推出的有「洗手要乾淨篇」、「均衡飲食篇」和「強健體魄篇」。洗手要乾淨篇提醒小朋友洗手記得要用梘液和洗夠二十秒，才能有效清除手上病毒與細菌，減低感染風險。至於均衡飲食篇則依照「健康飲食金字塔」原則飲食，切忌偏食。攝取均衡營養，才能維持抵抗力，保持身體健康。

此外，強健體魄篇講述適量運動有助強健體魄和紓緩壓力，建議每天在家中或空曠地方做30分鐘運動。

【防疫電子書】免費下載TOPick《16道家常便飯烹飪食譜》電子書及德國寶「纖營蒸煮盒」(價值$799)有獎遊戲

三款抗疫填色紙其中一款。（網上圖片）

【停課不停學】孩子長期網上學習易情緒低落　家長宜安排「斷綫時間」回復紙筆學習

三款的抗疫填色紙下載網址如下：

洗手要乾淨篇：https://bit.ly/3bE4JRa
均衡飲食篇：https://bit.ly/2UQi426
強健體魄篇：https://bit.ly/2w3fsFE

【趣味DIY】停課不停學整立體紙藝　手工媽媽推介3款創意親子手作【有片】

責任編輯：郭家穎

肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

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