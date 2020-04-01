【停課不停學】港大醫學院創作抗疫填色紙　親子齊學習抗疫知識【內附下載填色紙連結】

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新冠肺炎疫情未見平息，復課無期，小朋友長期閒在家中怎算好？相信不少家長最近都要絞盡腦汁、費煞思量為子女安排家中活動。有見及此，港大醫學院在社交台上分享了幾款「抗疫填色紙」，讓小朋友發揮創意、開心上色之餘，同時學習正確的抗疫知識，實踐停課不停學！

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首輪推出的有「洗手要乾淨篇」、「均衡飲食篇」和「強健體魄篇」。洗手要乾淨篇提醒小朋友洗手記得要用梘液和洗夠二十秒，才能有效清除手上病毒與細菌，減低感染風險。至於均衡飲食篇則依照「健康飲食金字塔」原則飲食，切忌偏食。攝取均衡營養，才能維持抵抗力，保持身體健康。

此外，強健體魄篇講述適量運動有助強健體魄和紓緩壓力，建議每天在家中或空曠地方做30分鐘運動。

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▲ 三款抗疫填色紙其中一款。（網上圖片）

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三款的抗疫填色紙下載網址如下：

洗手要乾淨篇：https://bit.ly/3bE4JRa

均衡飲食篇：https://bit.ly/2UQi426

強健體魄篇：https://bit.ly/2w3fsFE

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責任編輯：郭家穎