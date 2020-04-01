【港產口罩供應】Simply Mask推彩色口罩　 最快5月底開售每盒50個售價99元

▲ 港產口罩Simply Mask推彩色口罩，最快5月底開售每盒50個售價99元。

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港口罩供應緊張，不少有心人開設口罩廠，其中港產口罩廠「Simply Mask」推出彩色口罩，最快5月底開售，每盒50個售99元。

據了解，Simply Mask 由本港一對夫婦成立，廠房設於黃竹坑，總投資約 400 萬元，所採用的材料均獲得 ASTM 1 級以上的材料，無塵工作間亦是按照 ISO14644 ISO 8 級規格要求建造。

據Simply Mask在其facebook專頁指，眼見身邊好多人都買不到口罩，負擔不起炒價，令她和丈夫決定自置廠房，供應不同顏色、不同大小的口罩，絕對係100% made in Hong Kong! 以後大人和小朋友都不用愁，更加不再需要捱貴口罩！

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Simply Mask指，將會推出永久收藏系列和季節限定系列，永久收藏系列顏色包括湖水綠、天空藍、紫色、粉紅色；季節限定系列將會有橙黃色同啡色，合共6種顏色。

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設有成人中童嬰兒款 均一價每盒99元

Simply Mask又稱，預計口罩將於5月底以網上形式發售，並設有成人、中童、嬰兒款式，將以均一價$99、一盒50個發售。據悉，初步計劃於5月底公開發售成人口罩現貨，8月初會有中童及嬰兒口罩售賣。

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責任編輯：羅嘉欣