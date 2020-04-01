【生命鬥士】張達明雙腳麻痺肌肉萎縮　感激發哥鼓勵跑步抗癌燃起鬥志

▲ 張達明感激周潤發和吳鎮宇鼓勵他抗癌。

現年55歲的張達明走過人生高山低谷。2011年，確診患上鼻咽癌，經歷艱辛的抗癌路。由梁梓禧（前名梁奕倫）主持的香港開電視節目《是敢的》，於本周日（4月5日）晚邀請張達明任嘉賓，要觀眾分享抗癌之路。

畢業於演藝學院的張達明，起初偶然客串電影，至1995年達明與黃子華合演棟篤笑令更多觀眾認識，在1996年受登上金像獎頒獎禮的舞台表演棟篤笑，嶄露頭角，其後電影演出機會陸續到來，更進軍電視圈當上劇集男主角。

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▲ 張達明於香港開電視節目內分享抗癌歷程。

張達明患上鼻咽癌

事業發展理想之際，張達明的身體卻出毛病。2011年，他因為鼻腔出血求醫，短短一星期便確診患上鼻咽癌，當時他仍堅持演出舞台劇，沒有告知身邊朋友及同事，直至被拍得到醫院接受電療，朋友才知他患癌。

張達明在抗癌路上哭過多次，亦令他明白親友支持的重要性，包括好友吳鎮宇和前輩周潤發的陪伴，可說是抗病的良藥：「要多謝鎮宇，他捉我去看各種各樣的醫生，有一次在一個醫生那裡見到發哥，做了比較熟的朋友。」

▲ 張達明接受主持人梁梓禧的訪問。

感激發哥鼓勵跑步

過了幾年，張達明在另一間醫務所又碰到周潤發，那時發哥鼓勵他跑步抗病：「發哥說：『你有空跟我去跑步，試一下。』剛好就在我家附近，後來發哥說，這是長跑來的，他就算去了哪裡拍戲也要跑，有時候還會遙距訓練，要我交功課。」

從500米開始練跑，張達明現在可以跑上3公里。張達明說運動的重要並不在於運動量，而是學習那種不放棄的心情。

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▲ 在周潤發的鼓勵下，張達明靠跑步鍛鍊意志。 （取自微博）

縱使面對逆境，張達明仍然樂觀，抗癌成功後他於工作上作出好多新嘗試。

他說：「我得到的東西很多，我以前都喜歡自己寫劇本自己做，子華叫我做棟篤笑，我就試試看；然後我又想，不如想一個三個人做的劇本，就找到子華、鎮宇和我；後來想到全香港沒有試過男女一起做，又打友情牌找吳君如，到現在都沒有人破我的紀錄，只有我們做過男女棟篤笑，這些都是動力。」

現在的張達明不太害怕病，反而更隨心去做自己喜歡的事：「我現在病，可以告訴大家，就是不要太害怕，要找一個動力給自己，那種動力是任何你喜歡的東西，你要找到一個特別的角度去看這個世界，所以我不怕癌症。」

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▲ 張達明在電影《麥路人》演「麥難民」。

抗癌成功的張達明近日在身體又出問題，早年曾患重金屬中毒的他，身體珀金含量一度超標63倍，而經歷患癌後，現在後遺漸出現。他表示雙腳時會麻痺，肌肉有萎縮徵狀，行路變得很慢。

加上抗癌時做了大量電療和化療，令腦部受影響，張達明稱醫生提醒日後有機會再生腫瘤。

不過，樂觀的他就指現時醫術昌明，自己可吃中藥調理，有信心可再戰勝病魔。