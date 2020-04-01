美國疾控中心最新研究：每54名兒童中1人為自閉症患者

▲ 協康會將會舉辦活動，讓家長更了解不同小朋友的情況，圖為協康會利用室內水療教SEN小朋友。（資料圖片）

每年的4月2日是「自閉症關注日」，美國疾病控制及預防中心（CDC）上月底一項最新研究顯示，每54名兒童中就有1名患有自閉症，較之前數據顯示每59名兒童有1名患有自閉症明顯上升。非牟利機構協康會將展開一系列以公眾宣傳活動，透過以玩具為主題的平面廣告，向公眾展示自閉症人士的特徵，從而增加對自閉症人士的了解和接納。

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根據美國疾病控制及預防中心（CDC）於3月26日公布最新數據，指出美國11個地區的自閉症數據顯示，8歲以下自閉症兒童的比例由6年前1:59增至1:54，即每54名兒童中就有1名患有自閉症，較之前數據顯示每59名兒童有1名患有自閉症明顯上升。

數據同時發現，在3歲時已經接受評估及治療的自閉症兒童，由74%上升至84%；當中男童患有自閉症的機會比女童多於4倍，約有3成兒童有智能缺損，其餘為普通或高智商自閉症患者。

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協康會行政總裁歐陽偉康表示，自閉症數字上升反映普遍家長對自閉症的認知有所提升，而自閉症兒童可以在0至6歲訓練黃金期就開始接受訓練；因不少研究顯示，愈早介入讓自閉症兒童接受治療及訓練，愈能提升他們的康復機會。

他又指出，現時本港缺乏整全的自閉症資料庫，令政府未能按服務需求制定相關支援政策，建議仿傚美國疾控中心，持續統計及追蹤自閉症的普遍率，建立自閉症人士數據資料庫，了解自閉症兒童及青年的發展狀況，從而制定相關服務配套，並且加強自閉症公眾教育工作。

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另外，曾有不少家長反映指因子女的情緒或適應問題，於公眾場所遭人投以奇異目光，或曾遭批評管教無方，令家長不敢帶同子女參與社區活動。協康會將於4月首個星期的「自閉症關注周」推出公眾宣傳活動，透過以玩具為主題的平面廣告，向公眾展示自閉症人士的特徵：社交困難、固執行為以及情緒行為，呼籲公眾由即日起於網上承諾了解和接納自閉症兒童。

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責任編輯：郭詩詩