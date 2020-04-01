【食用安全】美國檢測15款最乾淨蔬果排行榜　牛油果+粟米+菠蘿蟬聯冠亞季

▲ 美國組織公佈了15款最乾淨蔬果名單，幾乎檢測不到殘留農藥。

蔬果被視為健康食物，但原來有部份蔬果含有多種農藥，不得不防。美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）近日公佈本年度最多及最少農藥殘留蔬果名單，士多啤梨連續5年蟬聯榜首，驗出含多達23種農藥，而超級食物羽衣甘藍亦含18種農藥，名列第3。

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除了最多農藥殘留名單外，組織亦公佈了15款最乾淨蔬果名單，幾乎檢測不到殘留農藥，名單如下：

1. 牛油果

2. 粟米

3. 菠蘿

4. 洋蔥

5. 木瓜

6. 冷凍甜豆

7. 茄子

8. 蘆筍

9. 椰菜花

10. 哈密瓜

11. 西蘭花

12. 蘑菇

13. 捲心菜

14. 蜜瓜

15. 奇異果

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食用安全中心建議市民在進食蔬果之前，可用流動的清水沖洗蔬菜數次，再浸泡在清水約1小時、將蔬菜放在沸水內焯1分鐘或去掉蔬菜的外葉或削去外皮以清洗蔬果，又或者選購有機蔬果，避免殘餘農藥。

過往亦屢有蔬果被驗出有菜蟲和農藥：

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責任編輯：羅嘉欣