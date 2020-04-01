【投資心法】港股撈底或要等　馬時亨：很多人好驚好驚可能就是股市低位

▲ 港股撈底或要等，馬時亨指，很多人好驚好驚可能就是股市低位。

新冠肺炎全球肆虐，令全球股市大地震，縱橫財經界數十載，港鐵前主席馬時亨見慣風浪，他指，1974年石油危機，香港股市由1700點跌到150點，全城炒股，最多人輸錢時，是由800點跌到400點，見到好多人輸錢要入青山。但當年馬時亨剛剛出來工作，無錢買股票，「但我老闆日日炒股票，後來看到老闆及不少朋友，都輸到無晒心機。」

不少股民正盤算何時撈底，但馬時亨認為或者要「等」，「等到很多人好驚好驚好驚，現在不覺很多人很驚，還有不少人想撈底，即是他們還有錢，要等到人人都不敢入市，可能就是股市低位。」他補充，買股票始終都是長綫投資，很少人真是可以最低位入市，自己沾手股票多年，也從未試過真正成功撈底。

多人輸錢入青山

今次疫情危機，美股在10天內4度啟動熔斷機制，連股神巴菲特在3月11日也稱，活了89年首次見到此情景。馬時亨指，每次股災都有不同特質，「股市跌到幾時，不是容易給你看透，這個世界很多事無人知，不是說跌足百分之幾就可以」。

馬時亨認為，做好資產分配，至為重要；由於已退休，他的投資組合中，近年已逐漸減持股票，目前只佔資產比例的百分之十幾，較多是債券。他給讀者的投資貼士是：「量力而為，做足功課」，千萬不要借錢買股票，否則很難翻身。

馬時亨在家庭和健康上則採取積極態度，享受家庭樂，堅持健康生活，由「肥馬」變「Fit馬」。馬時亨向大家分享他的養生貼士及育兒心得。

一星期只吃一次甜品

飲食上，馬時亨從小到大都喜歡吃甜品，自從離開政府機構工作後便戒甜品了，

以前無甜不歡，日日吃甜，但現在不敢了。

馬時亨指當時發現腦瘤出現問題，需要減低血壓，以前一天吃兩次甜品，現在一星期才吃一次甜品。馬時亨平日飲食會少吃澱粉質，多吃魚和菜，也會吃水果。他喜歡吃橙、香蕉及蘋果，他指橙能給予他維他命C，香蕉能有助他的腸胃健康。

臉容湧現一份慈祥和喜悅的公公

馬時亨一談到女兒和孫兒們，臉容湧現一份慈祥和喜悅。適逢一對龍鳳孫在3月30日1歲生日，馬時亨表示原本打算開派對慶祝，但擔心聚餐會增加彼此感染風險，因此取消派對，改為留在家中，一家人叫外賣慶祝。

孫兒品格好重要過學業考第一

他直言自己讀書不優異，認為孫兒們最重要有好的品格，要懂得「尊重」和「感恩」，

一個人如果懂得尊重人，即是你的人際關係不太差。

馬時亨感恩兩個女兒有好的品格，幸運地她們的學業也很優秀。他對孫兒充滿期望，除了學業成績好之餘，更重要是有良好品格。他慨嘆如果一個人學業成績好，但沒有良好品格，不懂尊重和感恩的基本原則，對社會的貢獻不會大。

寧願我的孫兒有好的品格，好過他們在讀書時期有好的成績。如果沒有好的品格，我寧願他們不考第一！

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記者：黃慧日、莫稼浩、王芷瑩