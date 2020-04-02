【移民南韓】港男申請投資移民簽證定居首爾　斥逾300萬開茶記展港式風味

▲ 港男Kent以投資移民身份於首爾開設茶餐廳定居，他認為韓國是繼續拼博的首選之地。

韓國政府近年對外逐步開放，批發投資移民簽證吸納外國人才。港人Kent早在20年前便到韓國工作定居，直至上年7月，他終於在弘大附近開設了一間港式茶餐廳「香港客棧」，實現其人生繼續拼搏的夢想。

很多人到了Kent的年紀，有一定儲蓄就會想規劃退休生活。他倒是相反，覺得人生是再次啟動。「以我的文化水準，去到40、50歲，在香港可能要退休，但韓國發展機會大，可繼續發展。」

他認為，韓國人均收入增加，受最低工資保障，但生活費用較低，因此普遍更願意花費在飲食娛樂方面。

▲ 雲吞牛腩麵以香港老字號陳明記的全蛋麵。（攝影：陸明敏）

於是他決定申請投資移民簽證，開設專售雲吞、牛腩麵的港式茶餐廳，推廣香港飲食文化。

投資移民390萬港元起跳

根據南韓駐港領事館資料，申請投資移民條件為申請人須投資50萬美元（約390萬港元），以及聘請5名韓國人，其他審批指標包括經營店子是否值得韓國人推廣、在當地市場的生存機會等。

獲得簽證後，若公司每月達2,000萬韓圜（約13萬港元），加上繳交足夠稅金，政府便歡迎續期。政府會因應不同情況而調節年期，Kent現時獲得3年期限。「若你數目『靚仔』就可獲批3、5年，一直延續下去。」

▲ 當地港人視香港客棧為聚腳點。（攝影：陸明敏）

雖說是移民簽證，但也只是獲得居留權，不代表移民入籍。他指，移民所需條件甚多，如需要通過關於韓國歷史、文化、語言的考試，亦即申請人要表現「有多愛南韓」，並且放棄原有香港護照或國籍。

舖租視乎押金而定

「香港客棧」的創業成本大約5億韓圜（約320萬港元），面積約400呎舖位月租約300萬韓圜（約2萬港元）。Kent提醒，韓國有一套獨特的租務準則，租金視乎巿值及押金而定。

▲ Kent指押金愈高、月租愈平，現時店舖月租只需300萬韓圜（約2萬港元）。（攝影：陸明敏）

以其舖為例，巿值約8億韓圜（約520萬港元），押金起碼要有2億韓圜（約130萬港元）或一半巿值才可租到。這舖位正常月租約600萬韓圜（3.9萬港元），但押金愈高、月租愈平。

他繳付押金約2.5億韓圜（約160萬港元），月租只需300萬韓圜（約2萬港元），另加裝修費、廣告費合共約50萬港元。

▲ 店內以巨大的香港街景相片作為背景。（攝影：陸明敏）

店舖開業4個月，每月營業額達3,000萬韓圜（約20萬港元），他直言已算是收支平衡，正盤算開設分店。

▲ Kent堅持從香港運來食材，重現香港口味。（攝影：陸明敏）

現時香港客棧除了售賣雲吞牛腩麵，也有一般茶記常見的西多士、小菜等。奶茶必用黑白淡奶，全蛋麵來自在港開業50多年的陳明記，西多士中間放花生醬加太古蜜糖。他直言：「不理運費多少都要重現香港地道口味。」

▲ 西多士以香港傳統方式製作，中間加入花生醬及太古蜜糖。（受訪者提供）

在韓生活壓力較低

Kent覺得在韓國生活壓力較低，如住屋價格較便宜。「近這10年來，韓國巿面租金都加了少許，在旺區面積約1,000呎、三房兩廳的單位，月租約7,000港元。」

▲ 港式蒸魚受當地港人歡迎。（攝影：陸明敏）

另一方面，他亦十分欣賞韓國的醫療制度。「醫療制度非常完善，只要有韓國身份證，不論投資者或原居民，看一次醫生只需約80港元，專科則為200港元；而因醫藥不掛鈎，自己到藥房配藥也非常便宜。」

他寄語想到韓國創業或移民的人士，不妨先到該地短住，覺得合適再作決定。

香港客棧

地址：1F, 273-1 Donggyo-ro, Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul

記者：陸明敏