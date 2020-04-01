【鞏固免疫力】養和醫院營養師陳勁芝分享多種營養食物　助你鞏固免疫力

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新冠肺炎疫情未見平息，不少人都想增強防疫力以對抗新冠肺炎，養和醫院高級營養師陳勁芝昨日（31日）就上載了一段影片，向大家講解應從那些食物中攝取營養以鞏固免疫力。

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陳勁芝指相信很多人都會以進食營養食物鞏固免疫力，一提及營養素，就會想到維他命C 、D 、蛋白質及鋅質，維他命C方面我們會想到要吃橘子類的水果，如

橙

西柚

檸檬

但她提醒大家要在進食這些水果時，要記得其果衣才是有豐富維他命C，如果只是榨汁，所攝取的維他命C會減少。

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陳勁芝又提到在蔬菜方面，很多蔬菜都有維他命C，但維他命C遇熱時會流失，所以煮過的蔬菜反而不會有太多維他命C。如果真的想從蔬菜中攝取維他命C，可以考慮以紅橙籠椒或者其他類型的蔬菜加入沙律中，就可以攝取豐富維他命C。

另外，陳勁芝指在一般情況我們都可以靠接觸陽光去攝取身體所需要的維他命D，但現時較少出門，因此可從飲食中攝取維他命D，含有高維他命D的食物包括：

高油分的魚類，例如三文魚或鯖魚

動物的肝臟

蛋黃

她續指，蛋白質是我們人體細胞以及很多免疫抗體的主要元素，在豬、牛、羊、雞、鴨、鵝、豆及蛋，甚至是奶類，都會有很豐富的蛋白質，當中的海鮮類、肉類、豆類及果仁類，均含有很多鋅質，可以幫助傷口癒合，也可鞏固免疫系統。

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責任編輯：郭家穎