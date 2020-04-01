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【張國榮逝世17周年】古天樂幾乎跟哥哥合演《夜半歌聲》　古仔難忘恩情發文悼念

娛樂 14:37 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

張國榮當年曾公開讚賞古天樂。

張國榮逝世17年，依然叫無數粉絲懷念不已，今日（4月1日）不少藝人都在社交平台思念哥哥張國榮，當中古天樂亦在個人博客發文悼念跟張國榮的點滴。事實當年在古天樂未走紅時，張國榮已曾公開點名力讚，更曾欲邀合演《夜半歌聲》，因此古仔對哥哥恩情至今難忘。

古天樂今日在官方博客，撰文懷念張國榮，古仔寫道：

四月一日，對大家來說是愚人節？還是想起張國榮的日子？

不知不覺，他已離開了十七年，但即使這樣，他留下的電影和音樂作品，將會永遠存在大家的心內，今天我們好好懷念他

【張國榮逝世17周年】Leslie低調行善不張揚　哥哥暖心完成骨癌粉絲最後心願

古天樂在官方博客懷念張國榮。

欲邀合演《夜半歌聲》

古天樂跟張國榮的緣份，始於1994年。

當年已是天皇巨星的張國榮，曾接受吳君如商台節台節目訪問，當時哥哥被問到，如要選一個張國榮接班人會是誰。

張國榮稱不想給予新人壓力，於是只提出看好哪幾個當年新秀。哥哥表示：「如果講電影，你們可以留意一個人，還是好新，新到簡直不知怎形容，但如果你有留意電視，通常都是睇那個台啦，那他就有一部戲，這個人就叫做古天樂，我覺得他外型真是很好。」

張國榮更形容當年古天樂是「劉德華和郭富城」混合體，大有潛質。另外，哥哥又指在樂壇上就看好古巨基。

【張國榮逝世17周年】唐鶴德深情悼摯愛Leslie　至今仍單身唐唐：望大家同度這次疫情

《夜半歌聲》是張國榮90年代其中一部代表作。（劇照）

其時古天樂剛加入無線，仍未有任何代表作，但卻令哥哥印象深劇，後來哥哥拍攝《夜半歌聲》時，電影需要一個新人做第二男主角，哥哥就把古天樂推薦給出品人黃百鳴。

可惜當時因古天樂要接演TVB劇，TVB因沒有檔期而為古仔推卻，最後《夜半歌聲》角色改由內地演員黃磊演出。

古天樂跟古巨基4年曾合唱《當年情》。（取自facebook）

古天樂在95年演出TVB劇《神鵰俠侶》而走紅，繼而進軍影壇，現在古仔不止是一線巨星，更是演藝人協會會長，積極行善，並未辜負張國榮的厚望。

雖然古天樂曾錯失跟哥哥合作機會，但一直對張國榮的恩情放在心裡， 2016年哥哥60周年誕辰時，古天樂便跟當年同受哥哥點名力讚的古巨基，共同合唱張國榮名曲《當年情》，感激張國榮的提攜。

有關黎彼得憶張國榮生前點滴 按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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