【名牌抗疫】Dior重開Baby Dior廠房生產最靚黑白口罩　提供前線醫護抗疫

▲ Dior生產黑白簡約口罩，提供前線人員，對抗疫情。

新冠肺炎在歐洲多個國家蔓延，法國奢侈時裝品牌Christian Dior的母公司LVMH（Moet Hennessy Louis Vuitton）昨天(31日)宣布Dior開始生產口罩，提供前線人員，望攜手對抗疫情。

LVMH Group繼早前將工廠主力為國際著名品牌Christian Dior、Givenchy等生產香水和化妝品改為製造消毒洗手液，免費提供法國當局和歐洲最大的醫院系統。現在，Christian Dior更開始製造口罩，將位於法國雷東的BabyDior廠房改為生產口罩，解決口罩短缺的燃眉之急！

Dior昨天（3月31日）在Facebook分享了Baby Dior工作室的製作口罩過程，在帖文指

我們很自豪地在雷東重新開設了Baby Dior工作室，從昨天（香港時間3月30日）開始，義工已在該工作室開始連續生產新口罩。Dior積極致力於每天幫助和保護所有前線人員。感謝我們出色的小助手，他們團結及努力不懈地保護人們。

Dior生產的口罩以黑白為主，走型格簡約風設計，藏不著品牌的時尚感。

▲ 簡約風的Dior口罩。（相片來源：DIOR Facebook）

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相片中，義工認真地製作口罩，可是他們觸摸口罩時只戴上口罩，沒有戴上手套，衛生問題成疑。

▲ 義工沒戴甘手套，趕製口罩。（相片來源：DIOR Facebook）

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責任編輯：陳珈希