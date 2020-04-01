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【韓星確診】JYJ金在中IG表示確診新冠肺炎　1小時後更新貼文改稱「愚人節玩笑」

娛樂 14:29 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎肆虐，全球各地先後有藝人確診。韓國亦出現首宗藝人確診個案，JYJ成員金在中在IG宣布確診，並為自己在發病至確診期間有機會傳染其他人而致歉。不過，發文約1小時後，金在中極速更新貼文改稱是「愚人節玩笑」，並表示「甘願接受因這篇貼文而受到的一切懲罰」。

金在中今日（4月1日）在IG上載一張全黑圖，宣布自己確診新冠肺炎的消息。金在中表示：

我感染了新冠肺炎病毒。

這是我無視了來自政府和周邊所有需注意的事項的疏忽。我個人的行動給社會整體帶來了多大的影響... 對因為我而被感染的人們表示抱歉。

「應該不會是我吧」這傻瓜般的判斷 造就了現在的我，我正在某醫院住院中，回想過去，我感愧交集。

想說的話太多了... 相見的人也很多...

而金在中所屬的經理人公司C-Jes亦回應事件，表示金在中目前主要在日本活動，因此公司正在確認狀況中。

不過，在IG發文約1小時後，金在中更新貼文澄清是「愚人節玩笑」，並表示：

雖然作為愚人節玩笑有點過分，短時間內很多人都擔心了，但我想告訴大家，保護自己和身邊珍貴的人，我甘願接受因這篇貼文而受到的一切懲罰。

撰文 : TOPick 柴犬出動

娛樂人物職業 娛樂行業 娛樂機構 娛樂業界組織 南韓 日本 新冠肺炎

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