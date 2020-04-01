【美國疫情】6孩單親媽抗癌成功卻不敵新冠肺炎亡　子女隔窗用對講機淚別

▲ 美國一名6孩單親媽媽抗癌成功後，卻不敵新冠肺炎染疫亡。

在新冠肺炎疫情陰霾下，各國確診人數持續上升，美國更突破18萬人確診，死亡人數逾4千。美國一名6孩單親媽媽抗癌成功後，卻敵不過新冠肺炎，期間一度以為自己患流感，最終不幸染疫亡，遺下6名子女。

戰勝乳癌後染疫

據英國《每日郵報》報道，來自華盛頓州的42歲單身媽媽Sundee Rutter育有6名子女，她曾經患上乳癌，幾經艱辛治療終戰勝癌魔。不過，她其後證實感染新冠肺炎，並於3月16日離世。

在她臨終前，子女不能夠跟媽媽接觸，只能隔著病房的玻璃窗，用對講機跟她作最後告別。

▲ 單身媽媽Sundee Rutter育有6名子女，可惜子女已跟媽媽天人永隔。（相片來源︰Sundee Rutter fb）

Sundee的20歲兒子Elijah Ross-Rutter講述媽媽的染疫過程，他指3月3日陪伴媽媽到當地醫院求診，他們在密封的房間呆等了8個小時，當時醫護人員穿著全套防護裝備給媽媽治療。他憶述︰

他們甚至不想觸摸到媽媽。

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誤以為患流感

醫護人員允許他戴上口罩跟媽媽見面，媽媽當日被送回家。他表示，當時媽媽認為自己只是患流感而已。他們難以理解媽媽如何感染新冠肺炎病毒，因為他們周遭並沒有太多人受感染。

▲ 20歲兒子Ross指，媽媽一度以為自己患流感。（相片來源︰Elijah Ross-Rutter fb）

4天後他與媽媽再到醫院，媽媽接受醫生檢查的時候，他只能於探視區等候。幾個小時後，他被告知媽媽患有肺炎，需入院治療。翌日，媽媽的新冠肺炎病毒檢測有結果，是呈陽性反應。

Ross指媽媽有一段時間能發短訊給他們，3月12日媽媽就向他發短訊，說她感覺好多了，之後她的短訊僅限於發出表情符號，而沒有文字。

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用對講機說再見

3月16日，一家人接到醫生的來電，請他們盡快去醫院。Ross與5名弟妹及姨媽趕去醫院，隔著病房玻璃看著躺在病床上的媽媽。

▲ Sundee曾患乳癌，幾經艱辛治療終戰勝癌魔。（相片來源︰Sundee Rutter fb）

他在媽媽臨終前，透過對講機向她保證，他會好好照顧弟妹。他們逐一跟媽媽話別。Ross最難過在媽媽死前，仍不能跟媽媽在同一房間裡︰

我告訴媽媽，我愛她，請她不用擔心我們。我失去了最好的『朋友』，她再聽不到我的聲音。

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責任編輯︰駱秀玲