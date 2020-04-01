以椰子乾包裝販毒來港　兩泰漢高院認罪同判囚

▲ 兩名被告承認販毒及藏毒共3罪，分別被判監6年10個月及7年2個月。（經濟日報資料圖片）

兩名泰籍男子於前年6月經香港機場從泰國入境香港時，被海關截查時分別發現行李箱內藏以脆椰子乾包裝的毒品K仔，涉案毒品共逾865克，巿值逾47萬。兩人今(1日)於高等法院承認販毒及藏毒共3罪，分別被判監6年10個月及7年2個月。

兩名被告分別為首被告KHAMTONG Rakchat(36歲)，承認藏毒及販毒罪，控罪指他於2018年6月30日，在香港機場入境大樓藏有0.69克毒品K仔粉末及販運430克毒品K仔粉末。次被告 KHAENGKLA Phad(21歲)，承認於同日同地販運435克毒品K仔粉末。

控方指兩人均沒有刑事紀錄，首被告已婚，育有5歲兒子，於泰國經營接載遊客業務，被捕後警誡下稱因欠下約70萬港元債項而犯案，代表律師求情指被告為獲報酬而犯案，望法官輕判。

次被告曾任兼職侍應，未婚，與女友育有3歲女兒。代表律師指被告曾任職導遊，因女兒患病而急需醫療費，受友人所託才愚蠢犯案，現已深感後悔，望法官輕判。

案發時，海關人員截查首被告時，發現其銀包藏有少量毒品K仔粉末，其後於其行李箱搜出寫有「脆椰子乾」包裝物品，其後證實為毒品K仔。海關人員其後截查次被告行李箱，同樣發現有關物品。兩人於警誡下，分別承認為獲2.3萬及1.1萬港元報酬而犯案。首被告被捕後，同意協助海關人員進行監控偵察，故於刑期上獲酌情減刑。

記者：林育慧