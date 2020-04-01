【慳家媽媽】日本家庭主婦用Muji無印良品理財法　YouTuber教用護照套細分每月支出

▲ 日本YouTuber分享日本家庭主婦流行的無印良品理財法。

新型冠肺炎全球大流行，影響全球經濟各行各業，又要預算額外支出購買防疫用品，不少人希望脫離月光族，慳得一蚊得一蚊。日本流行利用Muji無印良品護照套去幫助理財，相關產品本港有售，大家不妨善用。

日本YouTuber水野祐香在YouTube頻道分享了「無印良品理財法」影片，觀看次數達30萬次，她表示此方法在日本家庭主婦之間非常流行。大多數日本家庭主婦掌控家庭的開支收入，她們流行使用「家計簿」（Kakeibo），詳細列明每月的家庭開支，此方法就是利用無印良品Muji的護照套去作家計簿。

香港也有發售該款用作理財的無印產品，產品是纖維旅行証件套，售價$160，本來是附有拉鍊袋的證件套，可分類存放當地貨幣及便條紙等。日本家庭主婦將它改為理財好幫手，成為「無印良品理財法」。

▲ 無印的證件袋容量大及多間隔，可放錢、存摺、信用卡等。（影片截圖）

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無印良品理財法易實行

無印良品理財法是利用護照套多間格的功能，尤其中間附有自組環裝活頁扣，可自行增加多個透明內袋，旁邊多層袋可放信用卡、銀行提款卡、銀行存摺及收據等。

無印良品理財法不難實行，首先每月預訂當月各項生活開支，細項開支分類，包括飲食、租金、交通、購買日常用品、電話費、娛樂等，按各分類的預算，將所需的金額，包括紙幣及硬幣都可放在分類透明袋，而每個透明袋貼上標籤識別。

▲ 從透明袋可以清楚看到金額多少。（影片截圖）

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透明袋細分各類開支

由於透明袋內的金錢一目了然，大家可以估算開支及輕易知道自己有否花費多了，如果有錢剩，可將錢放在另一個標有「餘額」的透明袋，作為儲蓄，見到每月有錢剩，慳錢的動力又會大增。

另外，水野祐香另拍攝了用在100YEN家品店購入活頁筆記儲物袋，去代替無印的旅行證件套，一樣可以有效作分類，好好控制每月支出，大家不妨到香港的12蚊日本家品店或文具店選購來幫助理財。

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責任編輯︰王明芳