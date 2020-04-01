【皇室抗疫】威廉王子欲上前線抗疫　願回歸空中急救隊駕駛直升機

▲ 有消息人士指，威廉王子願意重回空中急救隊駕駛直升機，上前線抗疫。

新冠肺炎疫情在英國蔓延，英國成為重災區之一，確診人數超過2.2萬，曾任英國空中急救隊直升機機師的威廉王子(Prince William)日前出席公開活動時透露，希望重返急救隊崗位，為抗疫出一分力。

綜合外媒報道，現年37歲的威廉王子是英國王位第二順位繼承人，日前出席英國國民保健署（NHS）活動時指，自己懷念以前的救援工作。他從2015年起，曾於東安格利亞空中急救隊（East Anglian Air Ambulance）擔任直升機機師兩年，直至2017年才離任。

有消息人士指，威廉王子一直懷念以往擔任空中救護機師的日子，

威廉一直認真考慮重回空中救護直升機機師的崗位，為疫情提供幫助。他知道全國都在貢獻自己的一分力，他也想出力幫忙。

【新冠肺炎】英媒：英國王儲查理斯確診感染新冠肺炎

有皇室要職在身 難以抽身

但是，由於高級皇室成員身份的工作更加重要，消息人士指，「父親查理斯王儲剛從肺炎一疫中康復，弟弟哈里與弟媳梅根剛離開皇室，叔父安德魯王子又因淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)一案被免除了皇室職務，令他難以抽身。當時他離開急救隊的任務，主要是為了執行高級皇室成員的工作。」

【皇室家變】哈里梅根最後皇室活動遭冷待 不准陪英女王出場與哥哥威廉零交流

【淫亂富豪】安德魯王子性醜聞涉事女子現身BBC訪問 自揭被要求發生行為過程

英國累計2.2萬宗確診肺炎個案，當中有1,411人死亡。威廉王子在本月正式成為1989年成軍的慈善機構「倫敦空中急救隊」(London Air Ambulance)的贊助人，他曾表示，「我在工作中多次在倫敦航空急救隊的停機坪降落。我可以告訴你，這是整個倫敦醫療鏈中非常重要的一部分，可以加快患者就醫的過程」。

【皇室家變】與哈里共晉午餐4小時掛念曾孫 英女王設孫兒回家條件︰只限一年內

責任編輯：王明芳