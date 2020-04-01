【自閉症】兒子確診自閉症曾恐遭社會嫌棄　樂觀媽媽不放棄：他是上天給我的禮物

▲ 育有兩子的在職媽媽阿Yan，大兒子阿豆在兩歲半確診有自閉症，曾恐怕阿豆會被社會嫌棄，被人淘汰。但Yan不願就此放棄，積極面對及早介入，給予兒子適當的扶持。

育有兩子的在職媽媽阿Yan，大兒子阿豆在兩歲半確診有自閉症時，令她如跌入絕望深淵，恐怕阿豆會被社會嫌棄，被人淘汰。但Yan不願就此放棄，積極面對及早介入，在不同成長階段給予兒子適當的扶持，因材施教。今天小豆健康發芽和成長，看來和一般小朋友無異，令Yan無比欣慰。

Yan大仔阿豆10歲，小兒子7歲。單看表面，兩兄弟無甚分別，但在社交表現分別很大。她說：

小兒子善解人意，懂得看人眉頭眼額。可是，阿豆很難跟人有眼神和情感上的連繫。

▲ Yan的兩個寶貝兒子，左:大仔豆豆，右:細仔冬冬。（受訪者提供）

阿豆歲半左右，語言發展跟不上同齡小孩，很安靜，最愛獨個兒玩燈掣或機器，但要是在他遊戲時妨礙到他，或者是打亂了他的規律，他會變得很偏執，會大發脾氣。阿不想吃的東西，會堅持不吃，亦很少跟其他小朋友交流。等候了一年，阿豆終於在兩歲半時得到評估。Yan憶說：

我們在政府的兒童體能智力測驗中心確診他有自閉症傾向。很不開心，但也許是好事，確診了便有方向尋找治療。我當時立即安排言語治療，但老公不太明白，他覺得阿豆仍在主流幼稚園讀書，應該沒有什麼問題……

不同階段 不同鍛練

阿豆兩三歲時，參加了強調幼兒學習生活技能的蒙特梭利Playgroup，學斟水、掃地，讓他自覺得有能力，加強自信心和安全感。及至四歲，阿豆接受協康會譚杜中心的全面訓練，例如言語治療、職業治療各物理治療，重點訓練大小肌肉、身體協調及握筆方法等，又有社交小組，學習社交能力，更有升小適應班，Yan坦言幫助很大。

▲ 阿豆自小跟爸常到戶外活動，也不寺到外地旅行。（受訪者提供）

經過兩年時間的訓練，阿豆成功升讀主流小學。Yan更自行設計課餘活動進一步強化他的社交技能。

我和一班志同道合的朋友舉行繪本讀書會，帶著繪本遊走香港。那兩年差不多每星期都有活動，阿豆需要與不同的小朋友相處，他漸漸領悟到原來這個世界這麼大，我看見他逐漸開始放低自己的執着，學習與人合作。

阿豆升上小三後，Yan讓阿豆自行上學和放學，提升自信，並安排他參加一些青少年活動，透過與同齡的小朋友完成各種任務，進一步改善他的社交能力。

視缺點為獨特性

八、九年間，Yan與阿豆並肩同行，阿豆的能力逐漸發芽生根。去年再做評估，專家指阿豆的自閉症症狀已經大大改善，令Yan很欣慰。

當然，阿豆還是有他自己的問題，例如他偏好電腦，整天在研究電器說明書，而且跟人對話的題目也很狹窄。他的固執有如錢幣的兩面，何不順着好好發掘他在電腦方面的潛能？

▲ Yan家中冰箱貼滿了一家大細的照片，她和丈夫積極為兩個孩子安排不同種類的活動，加強對豆豆的訓練。（受訪者提供）

她總結道，早期策略是改善豆的缺點，現在是放大他的優點。Yan只期望阿豆能開心快樂地成長、能對社會有貢獻；也能自己賺錢養活自己便可以了。

Yan指，阿豆是上天給她的禮物。在養育阿豆的過程中，她學會放下，活在當下。「以前擔心阿豆將來一無是處，現在，我欣賞到阿豆的獨特性，例如他喜歡機械，我會全力培養。」

自閉症關注周

每年４月第一個星期為「自閉症關注周」，協康會現於其網站呼籲公眾簽署，承諾願意了解和接納每位自閉症孩子和他們的家庭，同時歡迎公眾網上捐助，讓更多自閉症人士受惠。

記者：陳絲韻