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【新冠肺炎】康文署場地關閉　逾8成體育教練轉任其他行業工作

社會 15:25 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

逾8成體育教練因康文署場地關閉而停課，已轉任其他行業工作。(資料圖片)

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，本港累計病例714宗。政府早前推出防疫抗疫基金支援受影響行業，惟未有涵蓋體育界，根據一項關注體育教學工作受疫情影響調查顯示，逾8成體育教練已轉任其他行業工作，更有14%教練已經失業。

【關閉逾月】康文署3月11日重開體育館及7間圖書館　可網上預訂【附場地資料】

體育界選舉委員在3月18日至25日期間，對79個體育總會下屬屬會及18區地區體育會，就疫情的工作影響進行問卷調查。調查結果發現約75%有自行舉辦課堂的受訪機構已完全停辦課堂，逾85%受訪機構的教練現時收入僅餘四分之一或已陷入「零收入」狀態。

另外，亦有逾80%教練以康文署轄下場地作為教學場所，惟現時康文署場地關閉及停課的影響下，所有相關課堂已經全部取消；當中逾8成受訪機構的教練為了生計，已開始轉到其他行業擔任全職或兼職工作，包括外賣員、清潔工、油站職員，更有14%教練已經失業。

【新冠肺炎】學體會宣布因應疫情發展　取消大部分中小學體育比賽

全體體育界選委促請政府盡快成立「防疫抗疫基金2.0」，並參考現時「零售業資助計劃」對合資格商戶的補助額，對受影響體育教學機構發放一次性現金補助；同時促請教育局按康文署做法，指示學校發放一半導師費予教練，展現政府與體育界共渡時艱的決心。

責任編輯：郭詩詩

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