【自私大媽】在美國狂掃3M口罩塞滿手推車代購　中國大媽：掃蕩光了一點沒給美國人剩

▲ 一位在美國居住的華人大媽早前在超市大肆搜購口罩，還揚揚得意拍片炫耀。

新冠肺炎疫情在美國持續爆發，口罩、防護衣等抗疫物資在當地亦見緊張。然而，一名佛羅里達州居住、本身經營代購業務的華人大媽，早前卻自行拍片展示自己在超市一車車搜購口罩等醫療用品的情景，她在還在片中揚揚得意地表示：「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩」，行為引起大批網民狠批。

從片段可見，這名網名為「大米樂兒」的華人大媽在超市中推着裝滿3M口罩等抗疫產品的購物車炫耀地指「超開心」，其後再轉移另一家超市繼續大肆搜購，其間她以英語感謝超市職員特意為她搬出口罩，然後再面向鏡頭風騷地以中文表示：「他們還不知道限購的，趕緊埋單走人」，又指自己已買了「滿滿的一車，真沒了」，緊張到出汗，最終她把所有的戰利品裝滿了一卡車。

而片段中亦配有「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩，別別，一點不剩太過份了，給他們剩小包裝的了，卡車都要裝不下了，太開心了」的一段文字。

片段曝光即在網上引起眾怒，網民狠批大媽的行為「不要臉」、「掃光口罩，不是為了捐助，美其名曰為了幫助同胞，其實是發國難財」、「難怪別人排華，自己造成」、「還拍片炫耀，簡直是恐怖份子」。

涉事大媽事後在微博回應指，短片拍攝日期為今年1月尾，當時美國仍未大規模爆發疫情，當時自己此舉只是為「親朋好友或醫護人員或客戶保命，代買口罩郵寄回國...用自己微薄之力幫助同胞」，片段中的得意神情是因為感到自己終於買到口罩，可以幫到更多人，強調自己無愧於心。

更多有關大媽無理取鬧的事件，請看:

【無賴大媽】沒戴口罩入快餐店被拒 大媽發爛渣狂罵職員：拖我出去呀

【大媽混戰】兩大媽街頭扯人頭髮與口罩 被夾攻紅衣港女：玩口水又唔戴口罩

【無品食客】深水埗大媽光顧譚仔拒戴口罩 被譚仔姐姐拒招待大媽粗口狂鬧1分鐘

責任編輯:王俊賢