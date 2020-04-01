大埔警區拘捕3名投擲汽油彈中學生　犯案人有年輕化警方呼籲要三思

▲ 警方拘捕向大埔警署投汽油彈一名學生。（曾秋文攝）

大埔警區今日（4月1日）凌晨拘捕3名涉及縱火及襲警案疑犯，年齡由16至18歲，全部為區內就讀同一所中學學生。警方大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸表示，警方發現近期涉及縱火案有年輕化，他懷疑因青少年被教唆或得到不真實信息，誤導以為年輕可以逃避法律責任，這是錯誤，縱火是嚴重罪行，一經定罪可判身監禁。

▲ 警方大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸表示，縱火案被捕人士有年輕化趨勢，疑被人煽動。（曾秋文攝）

莊成逸指，今日凌晨2時左右，有人向大埔安埔里新界北警察總部投擲汽油彈，其中3枚落在停車場範圍內，另2枚則跌落外面，其間有部署埋伏警員衝出，將3名穿黑衣男子截住，其中2人一度反抗，導致2名警員受傷，其後3人均被制服拘捕。但警方不排除案件稍後仍有更多人被捕。案件由大埔警區重案組第1隊跟進。

莊成逸又說，昨晚（3月31日）警方在旺角區截獲3名男子，年齡16至19歲，疑幫人攜帶獲梳打粉、打邊爐汽罐、天拿水等，懷疑用作非法用途，但這可需要負上刑責。

▲ 大埔縱火及襲警案中，警方檢獲一批證物。（曾秋文攝）

今年首3個月警方建築物，包括警署、警察宿舍、遊樂會，共有16次被投擲汽油彈，共擲出71枚汽油彈記錄，其中1月有6次、2月6次，其中2次投擲警察宿舍、3月4次，2次投擲警察宿舍及1次為遊樂會。當中案件有7男1女被捕，年齡由16至62歲。

▲ 涉投擲汽油彈遺下的玻璃碎片。（曾秋文攝）

莊成逸指，自反修例示威至今暴力行為不斷升級，由掟磚、汽油彈、至炸彈，被捕人士趨年輕人，守法意識薄弱。他提醒年青人不要再相信虛假信息，美化、浪漫化、正義化，做事前要三思，不要以身試法；而隱藏背後人士卻逃過被拘捕。

莊成逸舉例近日法庭一宗判案，一人藏有一枚汽油彈，被法官判處監禁12個月，若投擲汽油彈造成有人傷亡，判刑會更重。

記者：曾秋文、廖傑堯