【疫情減壓】市區內3間露天餐廳推介　疫境偷閒鋸扒享美酒【內附地址】

▲ 香港市區中有不少餐廳是設有露天座位，也不一定要攀山涉水到郊外享受新鮮空氣。（餐廳提供）

疫症橫行下，外出用膳變得人心惶惶。但偶爾想放鬆一下，到空氣流通的地方嘆嘆美食的話，可選擇香港市區中一些設有露天座位的餐廳。這次推介3間餐廳給大家，就算身處石屎森林之中，也能放輕心情，曬曬太陽，寫意品嘗一頓佳餚。

Feather & Bone 臨海露天茶座鋸扒

專門供應高級肉類的零售店及餐廳Feather & Bone在香港有多間分店，最近還進駐荃灣海之戀商場，開設佔地6,000呎的旗艦店，是眾多分店中面積最大。新店設有零售區、室內餐廳及臨海露天茶座，露天區域面積更是3者之冠，高達2,900平方呎。

▲ 客人可以在這寬敞的環境度過悠閒的下午，遠眺無敵海景，更特設兩個附軟墊的梳化韆鞦，最適合一邊睇書一邊享受店家招牌自家製Flat White咖啡。（餐廳提供）

最近餐廳還推出全新菜式，如香腸卷、蘇格蘭蛋及香腸薯蓉等經典美食，又或者一嚐以世界最頂級牛肉：放牧15年的西班牙Jose Gordon El Capricho牛肉製成的西班牙乾式熟成牛肉漢堡，再配上Feather & Bone招牌菜自家製肉丸、炸雞排及松露芝士通心粉等美味side dish。

▲ 香腸薯蓉（$158）：自家製坎伯蘭香腸煎至金黃香脆後，配上薯蓉及洋葱肉汁，是一道經典英國美食。（餐廳提供）

有肉當然要有美酒，荃灣店獨家擁有開放式酒窖，收藏超過150款美酒，邊欣賞日落美景邊呷杯靚酒，最寫意不過。

Feather & Bone荃灣西店

地址：荃灣區大河道100號海之戀商場地下G09店

電話： 2618 8160

營業時間：周一至周四、周日及公眾假期8am－10pm；周五及周六8am－10:30pm

Ruam 熱帶雨林巨型陽台

位於灣仔船街的泰式酒吧兼餐廳Ruam，自去年9月開幕後已大受歡迎，皆因餐廳位於食廈的1樓，設有格調輕鬆悠閒的陽台、露天酒吧，以及能欣賞到開放式廚房的寫意用餐區，讓食客一邊欣賞泰國大廚精湛廚藝，一邊品嚐各款泰國地道美食及雞尾酒。

▲ 餐廳位於灣市鬧市中，但有椰木樹影及陽光映襯下，猶如親身飛到泰國般。（餐廳提供）

寬敞的陽台亦彷如個熱帶雨林般，種滿綠色大葉植物，食客可安坐於舒適長凳或戶外印花圖案梳化上，點選喜愛的美酒與朋友暢飲一番。

▲ 烤全鱸魚（$338 /時價）：泰菜中必備的鱸魚，以檸檬草、棕櫚糖及青檸調味後再烤熟，份量十足，喜歡脆口的亦可選炸鱸魚，同樣美味。（餐廳提供）

餐牌上備有多款地道佐酒小食，如配上美味花生醬及醃菜的Gai Ping烤雞串，雞肉烤得恰到好處，鮮嫩多汁；而主菜則少不了泰菜中常見的鱸魚、咖喱等，而餐廳大部分食材如金不換、青檸、金邊粉等，也是由泰國空運到港，新鮮之餘，更能做出百分百泰國味道。

Ruam

地址：灣仔莊士敦道60號J Senses 1樓9號舖（入口位於船街）

電話：3160 8535

營業時間︰11:30am至深夜

Terrible Baby 佐敦露天花園酒吧

既是酒吧亦屬表現場地的Terrible Baby，位於Eaton HK的4樓，酒吧設有大型露天花園平台，一覽佐敦繁華的景致，而天台酒吧更提供多款手工製雞尾酒，讓客人在悠閒的氣氛中享受音樂。

▲ Terrible Baby有大型露天花園平台及梳化卡座，最適合與朋友把酒言歡。（餐廳提供）

酒吧最近推出無限任飲2小時優惠，由即日起至4月30日周一至周四，任飲包括house wine、Rose、spirits及啤酒，每位$150。而周五及周六，20款紅白酒、Rose及Sparkling每瓶只需$180，或者以每位$180享用6支啤酒。

▲ Tiki to fly（$95）：以takamaka ovp蘭姆酒、aluna椰子蘭姆酒、bielle椰子甜酒、菠蘿汁等調配而成，有熱帶水果及椰子酒香味。（餐廳提供）

Terrible Baby

地址︰九龍彌敦道380號Eaton HK 4樓（北海街入口）

電話︰2710 1866

營業時間：周一至四3pm－12am、周五3pm－1am、周六12nn－1am、周日12nn－12am

記者︰黃依情