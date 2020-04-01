【新冠肺炎】政府刊憲美容院卡啦OK及按摩院需關閉14天　今日傍晚起需要關閉

▲ 涉及的6類處所包括美容院、卡拉OK等。

新冠肺炎疫情持續，早前政府宣布戲院等6類場所停止營運14天，但卡啦OK和麻雀館不受此例規範，政府今日（1日）「補漏」，刊憲指自美容院、會址、夜店和夜總會、卡啦OK、麻雀館、按摩院均需關閉14天，在下午3時刊憲公布，至於處所應何時關閉，據了解，政府會向個別的表列處所發出指示，當中會說明生效時間，即處所關閉時間，處所在在今日下午6時起需要關閉。

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政府今日刊憲，修訂《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的附表2，在原本6類需關閉14天的場所後，再加上「美容院、會址、夜店或夜總會、卡啦OK、麻雀館、按摩院」6類場所。新加入的6類場所，同樣需關閉14天，規例由今日下午3時起實施。

根據早前的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》和《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，遊樂場所、公眾娛樂場所等六類場所在3月28日下午6時起關閉14日。

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然而，由於卡拉OK供應或售賣食物、飲品予顧客，屬於飲食業，因此今日3時前均無須關閉。

記者：陳梓蔚