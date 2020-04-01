【On Call 36小時II】黃淑儀為家庭甘願急流勇退　GiGi姐雙膝勞損須開刀做手術

▲ 黃淑儀《On Call 36小時》系列與馬國明的母子情非常感人。

TVB深宵重播劇《On Call 36小時II》內，黃淑儀（GiGi姐）飾演的一件頭（馬國明飾）媽媽笑姐，經常手痛患有風濕關節炎，但為免家人擔心故一直隱瞞病情，後經一件頭發現才作醫治，黃淑儀演繹得入型入格。

而最近劇情講媳婦魚仔（楊怡飾）懷孕，卻因仔的脊髓內腫瘤在此時復發，被逼接受流產手術，笑姐擔心得淚流連連，她與魚仔間的婆媳情及真情剖白，黃淑儀的演出非常動人。

▲ 黃淑儀與馬國明及楊怡的演技感人。（《On Call 36小時II》截圖）

曾歷婚姻失敗

現實中，GiGi姐育有4子女。她曾經歷兩段婚姻，前夫為已故資深導演兼TVB藝員訓練班導師劉芳剛，二人育有子女德藍及德政。

不過，這段婚姻最終卻失敗收場。GiGi姐曾在電台訪問中透露19歲時年少無知，不理父母反對，下嫁比自己年長21年的劉芳剛，當時的她認為對方可付托終身。

▲ 黃淑儀曾歷婚姻失敗。（網上圖片）

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豈料，劉芳剛是傳統的大男人，GiGi姐不介意服侍老公，認為這是老婆應做的份內事。

但隨時間慢慢過去，GiGi姐卻想感受外面的世界，做想做的事。

結果，她在1978年突然出走加拿大，自行與劉芳剛分居，雖然對方不想離婚，但8年婚姻最終都畫上句號。

1981年，GiGi姐覓得第二春，與醫生徐景清再婚，誕下兩子肇麟和肇平。

婚後，GiGi姐移民加拿大，更試過為陪老公讀書，要求監製王天林刪減在《蕭十一郎》的戲份，十分貼心。後來淡出娛樂圈專心相夫教子，至子女長大後，才復出拍劇及主持節目。

演藝之路

黃淑儀自1968年起便加入香港的電視圈，她當年畢業於麗的電視的第二期藝員訓練班，曾報天氣及在新聞部任職。

之後，她轉往TVB拍攝第一齣長篇電視劇《夢斷情天》，自此成為當家花旦。

▲ 黃淑儀與現任丈夫徐景清育有2子。（網上圖片）

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Gigi姐有一手好廚藝，其主持的飲食節目《吾湯吾水》非常受歡迎。

她在2005年重返幕前後也間中拍攝劇集，至2019年正式約滿離開，告別作為劇集《好日子》，後過檔為ViuTV拍攝一輯全新的飲食節目。

膝蓋勞損開刀做手術

不過，2019年尾，GiGi姐的雙腿出現問題。原來早在4至5年前，她拍攝《吾湯吾水》時半月板突然撕裂，但她當時沒選擇做更換膝蓋的手術，因當年手術的成功率較低。

此後，Gigi姐膝蓋腫了便找醫生抽水，腳痛嚴重時便打針、看小針刀，及做按摩，但都徒勞無功，治標不治本，最終她決定於去年底進行更換金屬膝蓋的手術，並先替左腳做手術，排期5年後再做右腳。

▲ 黃淑儀接受換膝蓋手術。（《健康·旦》截圖）

術後休養

近日，Gigi姐為鄭丹瑞的網上健康節目任嘉賓，並分享膝蓋手術一事。她指以前因長年常穿高跟鞋，而令膝蓋勞損，忽略雙腳的健康。

手術後，Gigi姐推薦喝陳皮水，以2個陳皮及4杯水煲至2杯水，既可消退麻醉藥，又有止痛的作用，非常有效。

另外，她在手術後也至少休養3個月，期間更要勤力地做物理治療，勿因怕痛半途而廢。

她表示出院後，每星期有4天做物理治療，所以康復進度良好，現象行動已沒問題。