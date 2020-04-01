涉藏59支汽油彈改控串謀縱火　5男女還押轉介區院提訊

▲ 案件押後至4月14日於區域法院提訊。（資料圖片）

警方於去年11月2日在灣仔堅拿道西一單位，搜出59支汽油彈及79支半製成汽油彈，5名男女早前同被控管有爆炸品罪，還押至今（1日）於東區裁判法院再提訊。控方修訂控罪為串謀縱火罪，並申請將案件轉介區域法院處理，案件押後至4月14日於區域法院提訊。各被告暫仍毋須答辯，續還柙候訊。

5名被告為鄭錦輝（21歲）、楊泳茹（22歲）、丘建威（24歲）、莫禮滔（21歲）及黃建棋（20歲），早前同被控1項管有爆炸品罪。

控方今天申請修訂控罪，改控5名被告1項串謀縱火罪，另加控1項交替控罪，即1項管有物品意圖摧毀財產罪。控罪指，5名被告於2019年11月2日在香港串謀用火摧毀屬於他人的財產；及於同日在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓F室，管有59支汽油彈及79支半製成汽油彈，意圖在無合法辯解下使用，以摧毀或損壞他人財產。

控方申請將案件轉介到區域法院處理，各被告暫仍毋須答辯。裁判官遂將案件押後至4月14日於區域法院提訊，除次被告楊泳茹以外，其餘被告提出保釋申請，惟遭裁判官拒絕，各被告續還柙候訊。

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記者：王仁昌