【新冠肺炎】罷工要求消毒倉庫　亞馬遜竟以「怪招」解僱召集人

▲ 亞馬遜JFK8倉庫管理助理Chris Smalls日前召集罷工，要求求公司關閉該倉庫進行清潔。但到罷工當日下午，就被亞馬遜以「違反社交距離規則及隔離政策」為由解僱。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，美國的確診人數更不斷飆升，政府亦鼓勵企業讓員工在家工作，減低傳染機會。但亞馬遜的倉庫員工就非幸運的一群，就算有同事確診，都仍需繼續留在工作崗位上。亞馬遜其中一個位於美國史丹頓島的倉庫，名為「JFK8」，就有員工因亞馬遜未提供足夠的預防措施，而在本周一（30日）發起罷工。

>>>【新冠肺炎】美國亞馬遜多個倉庫員工確診新冠肺炎

罷工召集人Chris Smalls為JFK8的管理助理，他表示，上周該倉庫其中一名員工的冠狀病毒檢測結果呈陽性，雖然公司已要求所有與該確診員工有過接觸的人進行為期兩周的居家隔離，並繼續向這些員工支付薪金。但JFK8倉庫並未停工，亦未作清潔消毒，每周亦只被配給到兩雙手套。Chris透露，該倉庫共有4500名員工，擔心如果公司不採取額外的預防措施，病毒會猶如「野火」一樣蔓延。

Smalls與逾百名員工，希望通過這次罷工向亞馬遜施加壓力，要求公司關閉該倉庫進行清潔，以及消毒工作，並且在倉庫關閉期間，為所有工人提供有薪假期。不過，亞馬遜則指出，該公司已遵從官方衛生機構的準則，JFK8倉庫的狀況並不需要關廠清潔，而且公司已加強了各倉庫的清潔與清毒頻率。

同時，據外媒CNBC報道指，Smalls於罷工當日下午就遭亞馬遜解僱。CNBC其後向亞馬遜求證，該企發言人亦證實Smalls已遭解僱。據亞馬遜發言人表示，Smalls因違反社交距離規則及隔離政策，與一名確診員工密切接觸後，拒絕隔離而收到多次警告。該發言人批評Smalls，儘管已收到帶薪隔離的通知，他仍於30日出現在罷工現場，無視團隊其他人的安全，他更稱Smalls的行為令人無法接受，所以基於安全問題，終止其工作。

Smalls其後發表聲明，指責亞馬遜寧願解僱員工，亦不願採取更多防疫行動，保障員工和其家人和社區安全。他亦表示感到失望和憤怒，但並不驚訝，因亞馬遜跟以往一樣，寧願掩飾問題，也不願確保員工與工作環境安全。

責任編輯：曾曉汶