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【新冠肺炎】全球逾86萬人感染　世衛再呼籲一般人毋須戴口罩：誤用口罩致反效果

健康 16:09 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

全球逾86萬人感染，世衛再呼籲一般人毋須戴口罩。

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診個案突破86萬宗，逾4.2萬。不過世衛昨日（3月30日）再次呼籲，不建議一般人戴口罩，並指目前未有證據顯示，戴口罩有任何潛在好處，戴錯更會有反效果，應該盡量將資源留給醫護人員。

【美國疫情】紐約每2.9分鐘死1人冷凍貨櫃車塞滿屍體　特朗普：從未見過這種景象

《CNN》報道，世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Mike Ryan）於日內瓦的記者會表示，一般人毋須戴口罩，

目前未有具體證據顯示，戴口罩有任何潛在好處。事實上，已有證據顯示，錯誤使用或未戴好口罩，會造成反效果。

【意大利疫情】小鎮每30分鐘舉辦一場葬禮　無數家庭被剝奪與親人最後告別

萊恩續指，現時世界各地口罩及醫療物資嚴重短缺的問題，此時此刻感染風險最大的是前線醫護人員，他們每分每秒都有機會接觸到病毒，如果沒有佩戴口罩，後果不堪設想。

世衛傳染及流行病學家克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，應將口罩優先分配給最有需要的人士，尤其是前線醫護人員，強調不建議一般大眾在社區內佩戴口罩，除非他們本身生病，或需要照顧患者，用以阻止病毒傳播開去。

【飛沫播毒】社交距離2米不足夠　麻省理工研究：飛沫可傳至8米遠

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 口罩 傳染病 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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