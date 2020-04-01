【留家煲劇】HBO及華納電視4月喜劇精選　《星戰》男星主演《Run》道盡人生荒誕

▲ 有份演出《星戰》系列的Domhnall Gleeson主演的全新HBO喜劇《Run》將於4月13日推出。（劇照）

新冠肺炎疫情下，要保持社交距離，留家抗疫，更要保持身心愉悅，所以睇喜劇就最好不過。4月HBO及華納電視不但有電視喜劇回歸，其中全新HBO喜劇《Run》更是由《星球大戰》（Star Wars）系列中飾演General Hux的愛爾蘭演員Domhnall Gleeson主演。

而《Run》的監製之一，就是有份參與《007：生死有時》（No Time To Die）的紅人Phoebe Waller-Bridge。

▲ HBO喜劇《閏蜜》曾入選美國電影學院10佳電視節目之一。（劇照）

《閨蜜》（Insecure）

另外，HBO亦將播出新一季《閨蜜》（Insecure），隨著主角於上一季中所作出的決定，她們會找出下一個人生階段所面對的事，及所遇到的人。

來到第4季，Issa（Issa Rae飾）追求一個她真正在意的計劃，而Molly（Yvonne Orji飾）則是第一次投入到一段真正的戀愛關係中。

此劇將於4月13日星期一上午10時在HBO GO（Now E）和HBO（NowTV115台）獨家首播，並分別於同日晚上11時在HBO重播。新劇集將分別於隨後每星期一上午10時播出，並於同日晚上11時在HBO重播。

▲ 《Impractical Jokers》第9季講述了4位喜劇人兼長期友人 – Sal, Joe, Q和Murr在隱藏攝影機挑戰中進行尷尬社交實驗的較量。（劇照）

《Impractical Jokers》

於華納電視播出的《Impractical Jokers》第9季，講述了4位喜劇人兼長期友人 – Sal, Joe, Q和Murr在隱藏攝影機挑戰中進行尷尬社交實驗的較量，互相煽動在公眾地方進行各種惡作劇。在每一集的結尾，失敗次數最多的成員必須接受前所未有的懲罰！

此劇第9季將於4月14日星期二晚上8時35分在華納電視（NowTV 510 頻道）播出。新劇集將由4月14日起逢星期二至四同樣時間播出。

▲ 講述了女主角（艾美獎得獎者Merritt Wever）收到來自大學戀人（Domhnall Gleeson飾）的邀請，提議她放棄一切，與他在紐約見面一同實現他們17年前的約定。（劇照）

《Run》

由英國編劇界紅人Phoebe Waller-Bridge有份監製的全新黑色喜劇《Run》，講述了女主角（艾美獎得獎者Merritt Wever）收到來自大學戀人（Domhnall Gleeson飾）的邀請，提議她放棄一切，與他在紐約見面一同實現他們17年前的約定。自此，她乏味無趣的生活發生了翻天覆地的變化。

此劇將於4月13日星期一在上午10時35分在HBO GO（NowE）和HBO（NowTV 15台）獨家首播，並分別於同日晚上11時35分在HBO重播。新劇集將分別於隨後每星期一上午10時30分播出，並於同日晚上11時30分在HBO重播。