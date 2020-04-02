【鼻咽癌】最年輕鼻咽癌患者僅30歲　耳鼻喉科專科醫生：頸部出現無痛腫塊是警號

▲ 耳鼻喉科專科醫生劉偉業表示，鼻咽癌在本港最普遍，在香港一年約有900多宗新症，是男士最常見的頭頸癌症，男士罹患率又比女士多兩、三倍。

鼻咽癌，俗稱廣東癌，字面已可解釋此症好發於華南一帶。耳鼻喉科專科醫生劉偉業以頭頸外科作為專業，就常與深邃隱蔽的鼻咽癌「對峙」，迎來一次又一次的挑戰。

劉偉業醫生父親是家庭醫學醫生，耳濡目染影響下，他早已立志讀醫，踏上同一軌迹。「爸爸是一個很為病人設想的醫生，令我有一種使命感。」

他說讀醫生涯確是辛苦，大量的知識要在幾年間盡量吸收，但滿足感同時在於自己如海綿，把海量的知識盡收。「讀醫讓我知道，可以有很多不同方法解決不同病痛，科技不斷進步，嶄新的醫學療法為病人醫治，這些都是知識上的滿足感。」

▲ 劉偉業醫生說一些重症、需做大型手術的危殆病人，生命危在旦夕而作為醫生能救回他們一命，這些畫面都深刻難忘。（陳智良）

劉偉業專科選擇耳鼻喉科的原因，其一，它是一個手術科目，他想在手術上有一門造諧；其二，以手術治療，為他帶來難言的一種滿足感。「如切除腫瘤，處理疾病有一種乾淨俐落、斬釘截鐵的感覺。而且，做手術於我來說，確是比較刺激。」

就算同類型手術，不同病人，可有不同的情況突然發生，這些變化必須即時處理。「某程度醫生都壓力是頗大的，手術醫生都是敢於挑戰的，我性格樂於挑戰，於是揀選了這個外科科目。」

耳鼻喉不相干又互關連

耳鼻喉看以三方面，事實上它們是互通，但絕大部分是分開處理的，惟是腫瘤如需切除，便會將三者連繫起來。有些情況，都會將耳鼻喉一併治療，如嚴重鼻竇炎，細菌四處游走，可導致中耳炎、喉嚨發炎；部分鼻咽腫瘤可蔓延至口腔。鼻咽癌若侵蝕了耳咽管，使中耳積水出現耳鳴。所以說，三者病徵既可獨立區分，卻又互有關連。

耳鼻喉科會處理頭頸腫瘤，劉偉業深造及發展這個項目，自言也是因緣際遇。「因為頭頸腫瘤極具挑戰性，最常見是鼻咽癌，亦處理不同的口腔癌、喉癌、口水腺腫瘤、甲狀腺腫瘤甚至淋巴核擴散至頸等等，都列入頭頸腫瘤之列。」

▲ 吸煙人士乃患鼻咽癌的高危族群之一。（iStock圖片）

挑戰巨大的頭頸癌

他說，頭頸癌發現得遲，其實頗為棘手，因為頭頸有很多重要器官，若腫瘤蝕上腦部、主動脈，會令手術變得艱巨甚至無法施刀。「切刀範圍爭少少已是很大分別，挑戰性頗大。」

他進一步解說，頭頸內的鼻咽、顱底或鼻腔等位置，這些深入部位施刀範圍有極大限制，不容你切多一丁點，要靠技術和經驗去處理。他不時遇上打開病人的施手術位置，才出現突發情況。「如弄穿了顱底會流出『顱水』（腦脊髓液），或者弄到主動脈會大量失血甚至有中風危險，所以醫生要盡一切的努力，去避免發生意外；萬一遇到這些突發事件，也要懂得去處理。」

鼻咽癌發現多屬較後期

頭頸癌中，鼻咽癌在本港最普遍，在香港一年約有900多宗新症，是男士最常見的頭頸癌症，男士罹患率又比女士多兩、三倍，無論男女，復發年齡在50-60歲之間。「有見過年輕至30歲的鼻咽癌患者，最麻煩是腫瘤位置隱蔽，鼻咽在鼻腔後面、顱底下方、喉嚨對上，令主瘤位置難以觸摸，相對較難察覺，令大部分鼻咽癌患者發現時，已屆第3、第4期。」發現愈遲，治癒率愈低，以第4期為例，治癒率已減至一半。

病徵方面，鼻咽癌常見是頸部出現無痛腫塊，鼻咽的惡性細胞可令鼻或喉嚨分泌帶血，因中耳積水或有聽力變差、耳鳴、常出現中耳炎。若鼻咽癌已達第3、第4期，徵狀會更多，如不明原因的頭痛、面痺、聲沙甚至吞嚥困難。如已出現病徵需盡早求醫，檢測鼻咽癌方法包括驗血、以內窺鏡檢驗及抽取組織化驗。

他說10年前治療鼻咽癌，引進了以內窺鏡切除方法，屬全港首例，一路走來，已處理四、五十宗病例，絕大部分都沒有復發。「特別難忘的是當年引進了這個較微創的方法，比起過往要翻起臉部進行鼻咽癌手術，由面顎落刀一直沿鼻子，把鼻咽前的一塊骨揭開，才到達鼻咽位置。接受內窺鏡手術病人，只需從鼻孔放入儀器進行，外觀表面無明顯傷口、復元快，與傳統手術確是大相逕庭，病人都好感動。」

▲ 工作關係長期吸入化學物質、燒香的人士，也不容忽視，必須定期檢查。（iStock圖片）

病人轉折康復路

行醫多年，劉偉業遇到棘手個案多不勝數，他沒有感到麻木，反而很多個案依然深烙腦海。「一些鼻咽癌患者接受電療或化療後，初時情況好轉，其後復發，再進行內窺鏡鼻咽成功切除。病人由診斷時的絕望，醫好重燃希望，復發又再陷入失望境地中，切除後又回復信心，過了5年復發率減低，生存的希望重現，覺得自己為病人做的治療確能幫上一把。多病人反反覆覆的復康路，於我來說都是深刻。」

鼻咽癌高危群

＊家族基因傳遺：大約七分一鼻咽癌患者帶有家族遺傳基因。

＊醃製食物：嗜吃煙燻及醃製食物如鹹魚。

＊吸煙

＊工作關係長期吸入化學物質、燒香。

＊EB病毒：流行病毒一種，感染了會較大機會導致鼻咽癌。

記者：周美好