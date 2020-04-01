【新冠肺炎】2萬旅遊從業員零收入欲轉行保安　工會促政府推失業援助金

▲ 香港旅遊聯業工會聯會聯同多個酒店、零售、領隊及飲食等工會舉行記者會，要求政府立即推出多項措施，以支援從業員度過難關。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情嚴竣，重創本港旅遊業，多個旅遊業相關工會今（1日）促請政府推出失業援助金等措施，助支援從業員度過難關。

香港旅遊聯業工會聯會聯同香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、酒店及餐飲從業員協會、飲食業職工總會，及百貨商業僱員總會聯合舉行記者會，交代業界及從業員最新情況，要求政府立即推出措施，支援從業員度過難關。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，雖然旅行社受惠政府對零售業支援基金8萬元津貼，但香港1700間旅行社中，9成半已停業，僱員受最大影響，部分僱員由新年後開始放無薪假，至現時已要停薪留職，有僱員更要借貸過活，「想像不到之後還可以怎樣」。

香港專業導遊總工會余莉華指，導遊自去年8月中開始有近8成無工開，至今入境旅行團已是「零團」，現時人人無工開，且不少進修課程因疫情影響已取消，「連進修機會都無」，有導遊即使想轉行亦未能找到工作。

香港外遊領隊協會主席陳兆麟表示，外遊領隊去年有3成無團帶，業界原以為到聖誕節會有好轉，想不到1月出現疫情，「年廿九那天當局突然宣布內地旅行團全部取消，涉及4000多團，一盤冰水淋落從業員身上」，他直指，很多從業員無收入，卻要供養家人、供樓，已是「借錢無門，碌卡渡日」，引起嚴竣危機。

他指，現時本港持牌外遊領隊有1.7萬人，以全職為生約2200人，由3月5日起預計不超過10個旅行團離港，「即2200人中不多於10人有工開」。另外，由於現時全世界都有疫情，出境旅行團已清零，領隊於5月前肯定沒團帶，「短期內難以有轉機」，就算疫情受控亦難以回復以往團量。

梁芳遠表示，因應各行業工友的困難，工會將協助會員報名保安課程，向合資格會員資助申領「保安牌」的費用，名額300名，協助會員轉工，提供就業上的支援；及為從業員舉辦防疫衞生及防疫裝備操作示範，增強從業員防範意識及心理準備。

工會又要求政府即時落實失業現金津貼，以解燃眉之急，同時研究推出失業援助金，助僱員度過難關；僱員再培訓局利用ZOOM作為網上教學，讓暫時失業的從業員可通過在家學習，進修同時可獲得再培訓津貼；及開設臨時職位，助從業員盡快投入工作。

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記者：洪芷晴、林洋