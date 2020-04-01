ASHK率先引入Zoom網上教學 疫情期間停課不停學

新冠肺炎疫情在農曆新年假期後迅速爆發，為本地學界帶來了史無前例的挑戰。本地學界紛紛引入先進的通訊科技應用方案，確保莘莘學子即使留在家中，也能「停課不停學」。美國香港學校 (American School Hong Kong, ASHK) 是全港首批在疫症期間率先採用Zoom教學的先行者，教學團隊早在教育局宣布停課後的兩天之內，迅速制定了具體的網上教學時間表，老師及家長亦在IT技術部門的協助下完成所需的軟硬件設定，順利啟動網上教學，贏得家長一致好評，個案值得其他學校借鏡參考。

位於大埔的ASHK，隸屬國際教育機構Esol Education，是該機構在東南亞開設的第一間國際學校，自2016年起在香港開辦全日制課程。ASHK學校總監John Jalsevac透露，為迅速應對今次停學措施，學校管理層早在疫情爆發初期，經已啟動緊急應變程序，當中包括落實使用Zoom進行遙距視像教學的各項細節安排。

學校總監John Jalsevac：「我們的目標十分清晰，就是要確保在難以預計何時完結的停課階段期間，挑選及善用坊間已有的流動通訊應用程式，在最短時間之內啟動網上教學，為學生提供穩健而真實的學習環境，所講的不是單純要求老師和學生保持在線，維持基本的知識溫習，而是如常地繼續日常的學習進度。」

反應迅速家長給予高評價

具體來說，教學團隊在農曆年假過後，已開始進行Zoom視像教學，將直播教學和預錄課程內容結合起來，在學校的交流平台上播放。「當然並未所有課堂都能完美地由課室遷移至網上進行，以音樂課為例，即使透過視像進行樂團排練，但同學們各自在家中演奏，由於聲音傳送畢竟備受物理局限，效果當然跟大夥兒一起排練大有分別，因此教學模式需要採取一些微調來讓大家適應。但除此之外，絕大部分課堂教學甚至是校內活動，包括早會時間、慶祝派對、頒發獎項等，我們都能像平日一樣，彼此保持如常的緊密聯繫。」

據了解，校方除了訂定了固定的上課時間表之外，亦要求學生每天都要在線簽到，家長即使需要如常外出上班，亦不必擔心子女在家沒有出席網上課堂。至於家長反應亦一如所料，對校方的迅速行動給予極高評價。採訪當日，John就邀請記者登入其中一場即時進行中的英文課，老師透過視像與同學互動，氣氛一如平日般愉快融洽，學習完全沒有因為空間限制而受到影響。

跨學科STEAM教學模式

ASHK的另一個課堂特色是把STEAM教學融入不同學科。有別於大部分本地學校只將STEAM應用於理科科目，或者外掛在課外活動的做法，ASHK特別悉心設計出跨學科的STEAM學習模式，透過有系統的教學方法，相比傳統教學所著重的背誦、理解、應用和分析等，更能進一步提升學生的批判力及創造力，將學習效果帶到更高層次。

教育科技總監Ryan Yue本身擁有十多年教學經驗，加入ASHK後旋即著手籌劃具體的STEAM教學方案，同時結合工程設計過程（Engineering Design Process），且聽他以最近兩個饒富趣味的教學個案作闡述：「例如在Grade 6的歷史課中，我們正學習中國商代的青銅文化，同學們需要親自設計一件青銅器，並利用3D打印製成模型。透過工程設計過程，帶領同學們發掘和學習青銅器的知識、研究如何著手製作3D模型、進行小組討論、落實執行方案、為初模（prototype）進行測試、互相評價及分享心得，作出優化改良等。由幾千年前青銅器的獨有紋飾背後的含義，以至涉及近代科學的三角鼎設計所用之力學原理，還有嶄新的3D打印技術操作，一個工程設計過程項目之中便已全部包攬，由此可見只要發揮心思和想像，STEAM的實際應用可以如此靈活、彈性，而且不論文、理、商科科目一樣適用。」

教育科技總監Ryan Yue指出，現代人必須具備更多元化的「未來技能」以適應未來職場及社會環境的急速轉變，當中包括解難能力、批判思維、人際關係管理、創意及理財能力等，以迎接數碼科技大躍進的新時代。STEAM教學正可為學生裝備這些迎接未來挑戰的關鍵實力。

▲ ASHK不僅把STEAM教學融入不同學科，同時更將STEAM結合工程設計過程（Engineering Design Process），靈活彈性地應用於不同科目的教學之中。

▲ Grade 6學生在歷史課中學習利用電腦繪圖及3D打印技術，親自製作中國商代青銅器模型。

另一個同樣有趣的個案是Grade 5的音樂課，學生早前為聖誕早會編寫了新樂曲，並與機械人一起演奏，其後更運用課堂所學的科學知識，應用金屬餐具通電原理，設計獨一無二的電子木琴，透過電腦輸出旋律。這個成功將STEAM應用到音樂課的案例，大大激發同學們的學習興趣，效果非常顯著。

▲ 這是Grade 5學生在音樂課中運用天馬行空想像力所設計的可愛笑臉電子木琴，演奏時可使用金屬餐具作琴槌﹐輕敲可導電的金屬牙齒琴片上，便可透過電腦輸出旋律。

▲ ASHK將創新科技及電子教學應用在日常學習之中。

同學參考迪士尼動畫《反斗奇兵》中的角色小叉，製成懂得跟隨旋律手舞足蹈的小機械人，造型和動作都相當有趣。

American School Hong Kong 官方網頁：https://www.ashk.edu.hk/

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