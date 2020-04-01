【新冠肺炎】東區醫院調查指34名醫護有抑鬱情況 部分職員擔心裝備存量及感染風險

▲ 東區醫院在2月中向港島東聯網的醫護發問卷，發現有34名醫護出現輕微或中度抑鬱情況。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續已逾兩個月，本港爆發風險日增，醫護人員的精神壓力亦不容忽視。東區醫院早前進行問卷調查，發現至少24名職員出現輕微抑鬱，更有10名職員出現中度抑鬱情況。

東區醫院精神科醫生鍾沛然及楊位爽在香港精神科醫學院的學術期刊《東亞精神科學誌》撰文，他們在2月14日起向港島東聯網6間公立醫院的8,418名全職職員發出網上問卷，當中包括護士、醫生及其他助理職員等，於10日內獲得69人回覆，發現24名職員出現輕微抑鬱，更有10名職員出現中度抑鬱情況。

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另外，有2名職員需向他們求助，與精神科護士通電話後心情平伏；31人則具體地詳述了擔憂，如擔心個人保護裝備是否足夠，及擔心自己會否感染。

兩人認為，醫院需要進行更廣泛的調查，以了解新冠肺炎爆發對於不同職位及職級的醫護人員，心理上有甚麼影響。

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他們稱，中國內地為應對新冠肺炎爆發引致的緊急精神危機，制定了全國性指引。指引建議為前線醫護提供訓練，以應對患者的情緒反應；隔離病房員工須輪班工作；須為隔離病房員工提供住宿；須為前線員工提供情緒支援熱線及網上輔導；應成立由精神科醫生、護士及心理學家組成的應變隊伍，提供心理支援。他們指，提升醫護人員的心理健康與對抗疫情同樣重要。

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責任編輯：徐紹軒