【高比拜仁離世】高比拜仁去世2個月愚人節更新IG　揭開發文者真身粉絲淚崩

▲ 高比拜仁生前創作的奇幻體育小說出版，遺孀Vanessa為丈夫完成遺願。

NBA湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）轉眼逝世2個月，很多人仍難以釋懷。在今天4月1日愚人節，高比的社交網站IG及facebook忽然有更新，宣傳他的奇幻體育小說《The Wizenard Series》系列第一季，原來是高比遺孀Vanessa為他完成遺願，令網民百感交集。

綜合外媒報道，出版兒童小說是高比的一大遺願，自他退役後已致力創作，並開辦製作公司Granity Studios出版書籍及影片。高比希望創作體育題材的故事，為大家帶來正能量及啟發孩子。

▲ 高比拜仁突然於4月1日愚人節更新IG，令很多人錯愕。（高比拜仁IG圖片）

堪稱「體育版」哈利波特

《The Wizenard Series》系列小說結合了運動與魔法元素，堪稱是「體育版」哈利波特（Harry Potter），故事圍繞一支中學籃球隊隊員及新任教練Wizenard展開的故事，講述隊員在成長過程中，如何藉著籃球學會信任彼此，並結伴解決難題。

【高比拜仁離世】生前最後訪問談及退休生活 高比拜仁拍動畫出童書培育體壇新星

故事由高比負責創作，作家Wesley King執筆。高比在書中加入很多個人想法，從書中可了解高比更多內心世界。去年3月，兩人已推出《The Wizenard Series: Training Camp》，成為「紐約時報銷售榜」冠軍。

▲ 高比生前致力創作兒童書，希望啟發更多小朋友。（高比拜仁IG圖片）

生前製作動畫奪奧斯卡獎

高比生前在推動兒童作品不遺餘力。2017年，高比參與製作並配音動畫《親愛的籃球》（Dear Basketball），這部動畫靈感來自他於2015年發表的一篇同名退役信，他憑這部動畫獲奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎。他曾於Instagram分享︰

我們的故事代表著，你要在你的領域做到最好，保持競爭心態，我希望向下一代教授寶貴的人生課。

高比遺孀Vanessa決定為高比完成遺願，希望在新冠肺炎疫情期間，這本小說能傳達高比的奮鬥正能量，陪件全球讀者度過難關。Vanessa亦於自己的IG上載同一帖文。

44歲的高比拜仁於1月26日陪伴13歲次女Gianna參加籃球賽途中，一同搭上死亡直升機，飛行期間疑遇上濃霧墜毀，機上9人全部罹難。

更多高比拜仁離世報道，即睇︰

【高比拜仁離世】現身追思會淚憶亡夫女兒 高比太太訴說思念：你們在天堂要快樂

【高比拜仁離世】曾岀軌獲愛妻原諒育有4女兒 好爸爸高比拜仁去年中再為人父

【高比拜仁離世】童年跟籃球員爸爸赴意大利7年 高比拜仁17歲入NBA成就傳奇一生

責任編輯︰林綺玲