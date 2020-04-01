【新冠肺炎】港大醫科試獲轄免「限聚令」今開考　考生：擔心有隱形患者反傳染臨床試病人

▲ 港大醫科試獲轄免「限聚令」今開考，多名考生贊成做法。（梁偉榮攝）

新冠肺炎持續，政府周日起禁多於4人在公眾地方聚集，港大醫學院則成功就今日起一連6日的醫科試申請豁免。約200名考生今分兩試場應考3小時的筆試，有考生贊成筆試如期舉行，因考試已於2月延期至今，坦言「再拖是一種折磨」；另有考生則擔心同學間會有隱形患者，反傳染用作臨床試的病人。

【新冠肺炎】港大中大醫學院畢業試獲豁免限聚令

約200名應屆內外全科醫學士畢業生，今於2時半分別在陸佑堂及何世光夫人體育中心應考筆試，TOPick記者在何世光夫人體育中心外所見，下午1時半已有約30至40名考生在場外等候，更有數群約3至4名學生聚在一起溫習，約1時45分已有近百名考生到場，其間有職員呼籲考生「企開啲」，惟不少學生沒有理會，至約2時大部分學生列隊等候進場，並進行兩次體溫檢測。

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現場考生指，校方將每人每日派發一個口罩，並會提供酒精搓手液，何世光夫人體育中心有122名考生，而試場座位間會相隔2米；全日考試時，校方將提供午膳及數張酒精濕紙巾；臨床考試方面，校方將安排通過新冠肺炎檢測的病患到學校，讓學生進行考試，有學生指，約有10多名考生接觸同一名病人，校方亦曾向他們指，有真實病人作臨床試才是完整的考試。

▲ 考生盧同學認為，再順延考試是一種折磨。（梁偉榮攝）

考生盧同學指，校方已將原定於2月的考試順延至今天，認為自己已溫習很久，「再拖對我嚟講都是一種折磨，所以都想快點完結。」考生黃同學則認為，校方已盡其所能做足防疫措施，「反而擔心考前學生聚集，同試後大家迫在一起搭巴士。」

▲ 考生黃同學則擔心試前試後多名同學聚集。（梁偉榮攝）

對於校方堅持提供真實病人予學生考臨床試，考生張同學指筆試可如期進行，但希望能將臨床試延期，「政府都叫人留在家，但校方卻要病人來學校給我們考試。」考生梁同學亦指：「病人有做測試，但我們沒有，我不擔心自己，反而擔心有隱形病患的同學傳染予病患。」

▲ 考生張同學指筆試可如期進行，但希望能將臨床試延期，因擔心會有同學屬隱型病人，反傳染予病人。（梁偉榮攝）

記者：鄧凱文