【新冠肺炎】新增51宗確診個案　40日大男嬰及孕婦中招

▲ 40日大嬰兒確診是現時年紀最小的患者。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，社區也有出現不明感染源頭及爆發群組，衞生防護中心今日（1日）下午公布最新疫情，新增51宗確診個案，其中34人有外遊，當中13人是留學生。

確診患者中包括一名40日大嬰兒確診，是現時年紀最小的患者，另外一名36歲孕婦也確診，詳情即看:https://bit.ly/2JwJQLC

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日新增51宗確診個案。（陳國峰攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，其他患者包括機師及空姐等，她指出建議家中有長者及嬰兒的市民，應該盡量避免其他人探望，因為有些人士受感染後，未必知道自己是患者。

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【新冠肺炎】政府刊憲美容院卡啦OK及按摩院需關閉14天 今日傍晚起需要關閉

另外，新冠肺炎疫情持續，早前政府宣布戲院等6類場所停止營運14天，但卡啦OK和麻雀館不受此例規範，政府今日（1日）「補漏」，刊憲指自美容院、會址、夜店和夜總會、卡啦OK、麻雀館、按摩院均需關閉14天，在下午3時刊憲公布，至於處所應何時關閉，據了解，政府會向個別的表列處所發出指示，當中會說明生效時間，即處所關閉時間，處所在在今日下午6時起需要關閉。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡