【新冠肺炎】RED MR卡拉OK群組再增確診個案　涉事7人相繼確診

▲ 有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK，今日全部確診。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（1日）本港新增51宗確診個案，針對卡拉OK群組，有7人曾於3月24日到RED MR唱卡拉OK。

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張竹君昨日（31日）指群組當中有5人已確診，而今日（1日）再多2人確診，分別為第758及759宗個案，2人早前有不適狀況，已安排檢疫，今日確診。

換言之，全個群組7人亦確診，確診患者分別為第687、702、704、705、758及第759宗個案。

此外，張竹君提到第752宗確診個案為第702宗個案的家人，而第702宗個案為上述群組中的其中一人。

張竹君續指該間卡拉OK沒有自助餐供應，主要都是點餐後到房間進食，因此職員都有戴上口罩送餐，並在房間裏逗留很短時間。卡拉OK後得知情況後已停業即時作大清洗，理論上房間之後有其他人使用過，但暫時未有相關資料，希望市民如果有聚集活動後不適，都應該盡早求醫。

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記者：郭家穎